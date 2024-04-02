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Службові собаки, які наближають перемогу: Поля з Київщини допомогла 1,5 тисячі людей, більшість — поранені військові
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Службові собаки, які наближають перемогу: Поля з Київщини допомогла 1,5 тисячі людей, більшість — поранені військові

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Собака Поля з Київщини допомогла 1,5 тисячі людей
Службова собака Поля отримала відзнаку за емоційну підтримку понад 1,5 тисячі людей, 2 квітня 2024 р. Фото: Telegram/поліція Київщини

2 квітня 2024 року у Нацполіції відзначили кращих працівників кінологічних підрозділів України. Серед них — кінологиня поліції Київщини Катерина Бєляєва зі своєю чотирилапою напарницею.

Про це інформує поліція Київщини.

Собака Поля два роки у складі команди емоційної підтримки кінологічного центру відвідує військові шпиталі та установи, які опікуються цивільними, потерпілими від російського вторгнення.

Поліцейські знайшли її з переламом хребта та врятували за місяць до повномасштабного вторгнення.

"Попри інвалідність, собака надала емоційну підтримку понад 1,5 тисячі людей, більшість з яких — поранені військовослужбовці", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що навчених службових собак залучають до гуманітарних розмінувань, пошуку тіл під завалами, виявлення наркотиків, зброї та вибухівки, розшуку людей, затримання злочинців. Службові собаки несуть службу на блокпостах, є собаки-штурмовики у спецпідрозділах КОРДу.

Загалом, у кінологічних підрозділах поліції служить 510 кінологів та 904 службових собаки. У кожній області України є власні кінологічні підрозділи.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії цінність кінологів і службових собак виросла в рази, як і залучення їх до небезпечних та відповідальних завдань. Лише за минулий рік кінологи із чотирилапими напарниками здійснили понад 15 тисяч виїздів на місця подій, 11,5 тисяч оперативно-профілактичних відпрацювань", — зазначив Вигівський.

Що відомо про допомогу кінологічній службі поліції Київщини та їхню роботу

П'ятеро кінологів із Київщини відвідали один з центрів поліції у США. Українські правоохоронці вивчали американський досвід з пошуку тіл загиблих, вибухівки, зброї та наркотиків. Навчання проходило на базі новітнього кінологічного центру поліції у місті Декейтер, штату Іллінойс.

У Києві "Укрзалізниця" відкрила кінологічний центр. Там готуватимуть службових собак для посилення охорони об'єктів та безпеки пасажирів. Там виховують, зокрема, бельгійських вівчарок малінуа. Вони спеціалізуватимуться на пошуку зброї та вибухонебезпечних речовин. Тварини нестимуть службу поряд із досвідченими працівниками воєнізованої охорони.

Київські кінологи отримали гуманітарну допомогу для службових собак. Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії передала тваринам київських правоохоронців сухий корм та спеціалізоване взуття.

За сприяння благодійного фонду Говарда Баффета до Кінологічного центру поліції Київщини приїхали 11 службових собак. Крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу передали і дві німецькі. Усі собаки пройшли початковий курс тренування в Нідерландах, їх навчали для пошуку вибухівки і зброї.

Раніше правоохоронці Київщини отримали 4 новітніх кінологічних автомобілі. Транспортні засоби надав фонд Говарда Баффета. Американський філантроп також передав для поліції Київської області 10 бельгійських вівчарок.

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