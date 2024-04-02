На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим. Чоловік від початку повномасштабної війни долучився до лав Сил оборони — виконував бойові завдання у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних сил України. Загинув 30 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині.
Про полеглого українського воїна — розповіли його рідні та друзі.
Вадим із перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у 93 бригаду ЗСУ "Холодний Яр". Служив навідником на Донецькому напрямку, розповіла матір загиблого 24-річного українського військового Світлана:
У загиблого воїна залишився молодший брат, який і досі чекає повернення Вадима з фронту, розповіла Світлана:
“У них дуже великий зв'язок. Вони дуже любили один одного, Вадим взагалі у браті душі не чув. Він просто ще не розуміє. Коли йде дощ, він каже: “Це Вадим за нами плаче”.
Чоловік народився та виріс в Оріхові, Запорізької області. Вже у 18 років пішов у армію, розповіли друзі захисника:
"Він з дитинства хотів воювати. Так вийшло, що він воював за нас усіх", — згадує Сергій.
“Я запам'ятав його гарним, красивим, мужнім, сміливим, цілеспрямованим", — говорив Андрій.
Попрощатися із Вадимом прийшла і його однокласниця — Дар'я Сергієнко:
"Гуляли завжди разом, ніколи не думала, що прийду до нього на поховання, що буду із ним прощатися", — додала дівчина.
Вадим Романов загинув 30 жовтня 2023 року поблизу Кліщіївки, внаслідок влучення російського снаряда. Родина чекала на тіло чоловіка майже пів року, бо забрати його з поля бою не було можливості, а згодом знадобився результат ДНК-експертизи.