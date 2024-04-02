На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим. Чоловік від початку повномасштабної війни долучився до лав Сил оборони — виконував бойові завдання у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних сил України. Загинув 30 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Про полеглого українського воїна — розповіли його рідні та друзі.

Вадим із перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у 93 бригаду ЗСУ "Холодний Яр". Служив навідником на Донецькому напрямку, розповіла матір загиблого 24-річного українського військового Світлана:

Світлана, матір загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

Він казав: “Якщо не я, то хто?" Світлана, матір про сина

У загиблого воїна залишився молодший брат, який і досі чекає повернення Вадима з фронту, розповіла Світлана:

Брат загиблого українського захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

“У них дуже великий зв'язок. Вони дуже любили один одного, Вадим взагалі у браті душі не чув. Він просто ще не розуміє. Коли йде дощ, він каже: “Це Вадим за нами плаче”.

Падає зірка, він бажання загадує, щоб він живий був Світлана про зв'язок між її синами

Чоловік народився та виріс в Оріхові, Запорізької області. Вже у 18 років пішов у армію, розповіли друзі захисника:

Андрій(зліва) та Сергій(праворуч), друзі загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Він з дитинства хотів воювати. Так вийшло, що він воював за нас усіх", — згадує Сергій.

Андрій, друг загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Я запам'ятав його гарним, красивим, мужнім, сміливим, цілеспрямованим", — говорив Андрій.

Попрощатися із Вадимом прийшла і його однокласниця — Дар'я Сергієнко:

Фото: Суспільне Запоріжжя Завжди йшов на допомогу, завжди був радий, веселий, він дуже світла людина. Не віриться, що його немає Дар'я Сергієнко про Вадима

"Гуляли завжди разом, ніколи не думала, що прийду до нього на поховання, що буду із ним прощатися", — додала дівчина.

Вадим Романов загинув 30 жовтня 2023 року поблизу Кліщіївки, внаслідок влучення російського снаряда. Родина чекала на тіло чоловіка майже пів року, бо забрати його з поля бою не було можливості, а згодом знадобився результат ДНК-експертизи.

Прощальна процесія по загиблому Вадиму Романову. Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя Я навіть не розумію, як я не відчула (що син загинув, — ред.). Може що відстань велика, не знаю. За весь час він навіть не приснився, мені кажуть, що він мене просто любить і не хоче мене засмучувати. Світлана, матір про сина

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