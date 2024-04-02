НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Так вийшло, що він воював за нас усіх": на Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
ЗСУСМЕРТЬПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Так вийшло, що він воював за нас усіх": на Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Запоріжжі попрощались із загиблим захисником Вадимом Романовим
Вадим Романов, загиблий український захисник. Фото: особистий архів матері чоловіка Світлани

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим. Чоловік від початку повномасштабної війни долучився до лав Сил оборони — виконував бойові завдання у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних сил України. Загинув 30 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Про полеглого українського воїна — розповіли його рідні та друзі.

Вадим із перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у 93 бригаду ЗСУ "Холодний Яр". Служив навідником на Донецькому напрямку, розповіла матір загиблого 24-річного українського військового Світлана:

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
Світлана, матір загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

Він казав: “Якщо не я, то хто?"
Світлана, матірпро сина

У загиблого воїна залишився молодший брат, який і досі чекає повернення Вадима з фронту, розповіла Світлана:

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
Брат загиблого українського захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя
У них дуже великий зв'язок. Вони дуже любили один одного, Вадим взагалі у браті душі не чув. Він просто ще не розуміє. Коли йде дощ, він каже: “Це Вадим за нами плаче”.
Падає зірка, він бажання загадує, щоб він живий був
Світланапро зв'язок між її синами

Чоловік народився та виріс в Оріхові, Запорізької області. Вже у 18 років пішов у армію, розповіли друзі захисника:

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
Андрій(зліва) та Сергій(праворуч), друзі загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Він з дитинства хотів воювати. Так вийшло, що він воював за нас усіх", — згадує Сергій.
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
Андрій, друг загиблого захисника. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Я запам'ятав його гарним, красивим, мужнім, сміливим, цілеспрямованим", — говорив Андрій.

Попрощатися із Вадимом прийшла і його однокласниця — Дар'я Сергієнко:

Фото: Суспільне Запоріжжя
Завжди йшов на допомогу, завжди був радий, веселий, він дуже світла людина. Не віриться, що його немає
Дар'я Сергієнкопро Вадима

"Гуляли завжди разом, ніколи не думала, що прийду до нього на поховання, що буду із ним прощатися", — додала дівчина.

Вадим Романов загинув 30 жовтня 2023 року поблизу Кліщіївки, внаслідок влучення російського снаряда. Родина чекала на тіло чоловіка майже пів року, бо забрати його з поля бою не було можливості, а згодом знадобився результат ДНК-експертизи.

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Вадимом Романовим
Прощальна процесія по загиблому Вадиму Романову. Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя
Я навіть не розумію, як я не відчула (що син загинув, — ред.). Може що відстань велика, не знаю. За весь час він навіть не приснився, мені кажуть, що він мене просто любить і не хоче мене засмучувати.
Світлана, матірпро сина

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
Митники передали електрообладнання для ЗСУ
Київська митниця передала військовим ЗСУ електрообладнання
Військово-лікарська комісія
Громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають до лютого 2025 року повторно пройти ВЛК — Міноборони
ЗСУ, український боєць
Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів
На початок