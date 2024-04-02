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Чотирьох чоловіків на Львівщині підозрюють у збуті наркотиків у колонії
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Чотирьох чоловіків на Львівщині підозрюють у збуті наркотиків у колонії

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Обшуки у підозрюваних у торгівлі наркотиками в колонії
Обшуки у підозрюваних у торгівлі наркотиками в колонії. Пресслужба Львівської обласної прокуратури

На Львівщині прокурори повідомили про підозру в торгівлі наркотиками у виправній колонії чотирьом чоловікам. За даними слідства, двоє з них відбували покарання.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури. Слідчі з'ясували, що в одній із колоній Львівщини чоловіки збували бупренорфін. До складу групи входило двоє чоловіків, які відбували покарання й ще двоє мешканців Львівщини.

"Організатор замовляв "товар" та надавав вказівки щодо збуту. Виконавці, які перебували на волі, постачали наркотики у тюрму. Вони доставляли їх шляхом перекидання через охоронюваний периметр колонії", — йдеться у повідомленні.

Вже в колонії ще один чоловік, який відбував покарання, продавав наркотик іншим засудженим.

Під час обшуків слідчі виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи й автомобіль. Розслідування триває.

Підозрюваним інкримінують незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті — позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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