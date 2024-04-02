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На Житомирщині оголосили підозри родині рестораторів, які самовільно зайняли землю в лісі для незаконного будівництва
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На Житомирщині оголосили підозри родині рестораторів, які самовільно зайняли землю в лісі для незаконного будівництва

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житомир, коростишів, земля, комплекс відпочинку, 2 квітня 2024 рік
Родина самовільно зайняла землю під розширення свого готельно-ресторанного комплексу, квітень 2024 року. Фото: СБУ Житомирщини

У Коростишівській громаді родина рестораторів самовільно зайняла майже гектар землі в лісі та почала там незаконне будівництво, розширюючи межі вже існуючого готельного комплексу. Чоловікові, його матері та дружині оголосили підозри. Чоловіка також обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, мати, син та його дружина, які є власниками заміського готельного комплексу, незаконно зайняли 0,86 гектара земель Коростишівського лісгоспу. Там вони почали будувати туристично-оздоровчий комплекс. За інформацією слідства, частина забудованої території розташована у межах прибережної захисної смуги.

"Відносно 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв землю, на розгляді в суді перебуває обвинувачення за вчинення низки тяжких злочинів, у тому числі, терористичного акту. Також чоловіка підозрюють в організації злочинної групи вимагачів у статусі "смотрящого". Зараз він перебуває під вартою. Щодо самовільного зайняття земель, то чоловік залучив до цього процесу матір та дружину, які є співвласницями закладу. Жодних дозвільних документів ні на землю, ні на будівництво ніхто з родини не отримував", — розповіла Вікторія Дубовик.

Усім трьом слідчі оголосили підозри у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненому групою осіб, та незаконній забудові на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчиненій групою осіб.

На Житомирщині оголосили підозри родині рестораторів, які самовільно зайняли землю в лісі для незаконного будівництва
Комплекс відпочинку на самовільно зайнятій землі, Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

На Житомирщині оголосили підозри родині рестораторів, які самовільно зайняли землю в лісі для незаконного будівництва
Будинок, який будують у комплексі відпочинку на самовільно зайнятій землі,Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

На Житомирщині оголосили підозри родині рестораторів, які самовільно зайняли землю в лісі для незаконного будівництва
Один із будинків у комплексі відпочинку на самовільно зайнятій землі, Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

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