У Коростишівській громаді родина рестораторів самовільно зайняла майже гектар землі в лісі та почала там незаконне будівництво, розширюючи межі вже існуючого готельного комплексу. Чоловікові, його матері та дружині оголосили підозри. Чоловіка також обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, мати, син та його дружина, які є власниками заміського готельного комплексу, незаконно зайняли 0,86 гектара земель Коростишівського лісгоспу. Там вони почали будувати туристично-оздоровчий комплекс. За інформацією слідства, частина забудованої території розташована у межах прибережної захисної смуги.

"Відносно 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв землю, на розгляді в суді перебуває обвинувачення за вчинення низки тяжких злочинів, у тому числі, терористичного акту. Також чоловіка підозрюють в організації злочинної групи вимагачів у статусі "смотрящого". Зараз він перебуває під вартою. Щодо самовільного зайняття земель, то чоловік залучив до цього процесу матір та дружину, які є співвласницями закладу. Жодних дозвільних документів ні на землю, ні на будівництво ніхто з родини не отримував", — розповіла Вікторія Дубовик.

Усім трьом слідчі оголосили підозри у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненому групою осіб, та незаконній забудові на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчиненій групою осіб.

Комплекс відпочинку на самовільно зайнятій землі, Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Будинок, який будують у комплексі відпочинку на самовільно зайнятій землі,Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Один із будинків у комплексі відпочинку на самовільно зайнятій землі, Житомирщина, квітень 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

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