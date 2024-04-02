НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На міському кладовищі Івано-Франківська до Великодня запустять автобус
ПохованняМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

На міському кладовищі Івано-Франківська до Великодня запустять автобус

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Автобус на міському кладовищі у Чукалівці
На міському кладовищі у Чукалівці до Великодня запустять автобус. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

На міському кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади курсуватиме автобус. Зараз він працює у тестовому режимі.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Багато було прохань, щоб територією міського кладовища курсував автобус. Зараз він працює в тестовому режимі, а повноцінно плануємо запустити до Великодня", — йдеться у дописі.

Вперше про електричний автобус на міському цвинтарі у Чукалівці розповів заступник міського голови Михайло Смушак 4 січня 2024 року. Тоді він казав, що транспорт планують запустити до кінця січня 2024 року.

За його словами, автобус курсуватиме двома маршрутами на кладовищі й робитиме три рейси.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Луцьку попрощалися з 3 бійцями: Євгеном Макогоном, Антоном Кравченком і Сергієм Козлюком
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Поховали Андрія Поповича у Шостці
У Шостці на Сумщині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Поповича
Валерій Сердюк
На Львівщині поховають військового з Херсона Валерія Сердюка
Поховання
"Був завжди усміхнений та задоволений". У Сумах поховали старшого солдата Ігоря Букшу
На початок