На міському кладовищі Івано-Франківська до Великодня запустять автобус

На міському кладовищі у Чукалівці Івано-Франківської громади курсуватиме автобус. Зараз він працює у тестовому режимі.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Багато було прохань, щоб територією міського кладовища курсував автобус. Зараз він працює в тестовому режимі, а повноцінно плануємо запустити до Великодня", — йдеться у дописі.

Вперше про електричний автобус на міському цвинтарі у Чукалівці розповів заступник міського голови Михайло Смушак 4 січня 2024 року. Тоді він казав, що транспорт планують запустити до кінця січня 2024 року.

За його словами, автобус курсуватиме двома маршрутами на кладовищі й робитиме три рейси.

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