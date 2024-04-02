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Рятувальники локалізували пожежу у плавневій зоні на Запоріжжі
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Рятувальники локалізували пожежу у плавневій зоні на Запоріжжі

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Після масштабної пожежі на Запоріжжі знову зайнялася плавнева зона: що відомо
Рятувальники ліквідовують пожежу у плавневій зоні річки Дніпро на Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій область

Сьогодні, другого квітня, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у плавневій зоні річки Дніпро, що на Запоріжжі. Площа займання склала п'ять гектарів.

Про це сьогодні, другого квітня, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

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Рятувальники ліквідовують пожежу у плавневій зоні річки Дніпро на Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області
"О 16:10 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 5 га. Через посилення вітру до 20 м/с зберігається загроза розповсюдження осередків пожежі", – йдеться у повідомленні.

Від ГУ ДСНС залучено 65 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Раніше Суспільне повідомляло, що задля ліквідації полум'я у важкодоступній зоні вогнеборці залучили спецтехніку, зокрема снігоболотохід "Богун-2".

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Рятувальники ліквідовують пожежу у плавневій зоні річки Дніпро на Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Що відомо про пожежу у плавневій зоні на Запоріжжі

  • 1 квітня у плавневій зоні річки Дніпро сталася пожежа, яка через пориви вітру швидко розповсюджувалась. У ДСНС повідомили, що складність ліквідації пожежі полягає у неможливості спеціальної пожежної техніки дістатися до її осередків.
  • ввечері 1 квітня рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у плавневій зоні річки Дніпро, що на Запоріжжі. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на загальній площі 9,2 гектари;
  • 2 квітня стало нове займання у плавневій зоні Дніпра, що на Запоріжжі. Задля ліквідації полум'я у важкодоступній зоні вогнеборці залучили спецтехніку, зокрема снігоболотохід "Богун-2".

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