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Рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Франківщині. Що відомо
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Рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Франківщині. Що відомо

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Рятувальники розчищають дороги від повалених дерев
На Франківщині рятувальники розчищали дороги від повалених дерев. Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

Через посилення вітру рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Івано-Франківщині.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, рятувальники чотири рази виїжджали прибирати повалені на дорогу дерева.

Надзвичайники попереджають, що упродовж 3 квітня очікується посилення західного вітру до 15-20 м/с, та просять дотримуватися наступних правил:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

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