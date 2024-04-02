На Закарпатті курсант-прикордонник врятував чоловіка, який тонув у річці Тиса

20-річного чоловіка, який тонув у річці Тиса на Закарпатті, врятував курсант Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Ще одного чоловіка, який кликав на допомогу, шукають рятувальники.

Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби у Facebook.

За інформацією відомства, чоловіка, який прямував в бік українсько-румунського кордону та стрибну у річку Тиса помітив прикордонний наряд. Вже за кілька хвилин чоловік став кликати на допомогу. Щоб не втратити його з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.

"На допомогу плавцю поспішив курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі "Ділове" Мукачівського загону. На щастя, майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів США", — йдеться у повідомленні.

Під час подальшого моніторингу річки з повітря, вже за кілька хвилин, у поле зору оператора БПЛА потрапив ще один чоловік, який перебував у воді та кликав на допомогу. Проте, прикордонники не встигли врятувати чоловіка і його віднесло течією. Пошуки зниклого чоловіка досі тривають.

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