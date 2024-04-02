Пориви вітру і падіння дерев: знеструмлені споживачі у шести селах Рівненщини

Через сильні пориви вітру 2 квітня знеструмлено понад тисячу споживачів у шести селах трьох районів Рівненщини. Повідомлення про відключення світла почали надходити після 16:00.

Про це Суспільному розповіла речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.

На Рівненщині 2 квітня без світла 1 149 споживачів. Фото: Facebook Рівнеобленерго

За її даними, станом на 17:00 без електропостачання опинилися 1 149 споживачів у Рівненському, Вараському і Дубенському районах. Це сталося через пориви вітру.

"І також найпоширеніша причина — це падіння дерев, які теж спричиняють обриви ліній електропередач. Ідеться про споживачів у шести населених пунктах. Наші бригади працюють. Повідомлення почали надходити після 16:00, якраз уже коли пройшов пік буревію, люди почали повідомляти про знеструмлення", — зазначила Алла Ліхачова.

Над відновленням електропостачання працює бригада Дубенської дільниці. Фото: Facebook Рівнеобленерго

Також нагадала про те, щоб люди не наближалися до обірваних електроліній, а у випадку знеструмлення — телефонувати до колцентру Рівнеобленерго за номерами: 067 620 44 11, 050 490 44 11, 0362 694 298.

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