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Через три місяці в Овруцькій громаді Житомирської області ліквідували сміттєзвалище, яке виявили в минулому році
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Через три місяці в Овруцькій громаді Житомирської області ліквідували сміттєзвалище, яке виявили в минулому році

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Сміттєзвалище, сміття, екоінспекція, відходи, звалище відходів
Стихійне сміттєзвалище на Житомирщині ліквідовано. Фото: Держекоінспекція Поліського округу

На вимогу Держеконспекції ліквідували несанкціоноване звалище відходів за межами села Велика Фосня у Овруцькій громаді.

Інформацію про це 2 квітня на сайті оприлюднила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

"Фахівцями Інспекції в ході розгляду звернення від жителя Коростенського району щодо можливого порушення екологічного законодавства за межами населеного пункту села Велика Фосня, на відкритій земельній ділянці комунальної власності Овруцької міської ради, було встановлено факт розміщення побутових відходів на орієнтовній площі 11 220 квадратних метрів (1,112 гектарів). На адресу Овруцької міської ради Інспекція скерувала лист, яким було наголошено на необхідності негайної ліквідації несанкціонованого звалища відходів", — інформують в екоінспекції.

У коментарі Суспільному начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиць Олександр Петрович розповів, що звалище відходів виявили ще наприкінці минулого року.

"Наприкінці грудня перед Новим роком надійшов лист про необхідність упорядкування території, на якій за межами села Велика Фосня в Овруцькій громаді на землях комунальної власності було встановлено несанкціоноване сміттєзвалище. Ми спланували заходи і з настанням сприятливих погодних умов, наприкінці березня цю територію упорядкували, його ліквідували. Ці заходи були в межах місячника, який за рішенням виконкому триває з 1 березня до 1 травня. Власника відходів не встановили. Кошти з бюджету на упорядкування не виділялися ", — зазначив Олександр Редчиць.

А заступник Овруцького міського голови Володимир Гришковець зауважив, що міськрада оперативно реагує на приписи екоінспекції.

"Нам видали припис, ми відреагували і прибрали сміттєзвалище. Разом з тим, треба зважати, що ці сміттєзвалища виникають постійно — їх створюють самі місцеві жителі. Тому це також і їхня відповідальність, і вони також мають відслідковувати і контролювати цю ситуацію", — розповів Володимир Гришковець.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі на вулиці Скульптора Олішкевича сміттєзвалище утворилося понад 70 років тому, але і досі його не ліквідували.

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