В Мукачеві суд взяв під варту 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні тяжких травм своїй колишній дружині.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внести заставу.

"На тілі постраждалої виявили сліди від численних ударів та опіки, причину яких встановлять експерти. Також у неї діагностували ряд переломів та черепно-мозкову травму. Отримані потерпілою ушкодження мають характер особливого мучення. Жінка досі перебуває у лікарні, медики борються за її життя", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також додають, що підозрюваний у побитті вже раніше був судимий за вчинення насильницьких злочинів проти колишньої дружини. Також у судах розглядають провадження щодо обвинувачення закарпатця у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Наразі триває розслідування злочину. Підозрюваного можуть ув’язнити на строк до 10 років, якщо суд визнає його винним.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного, щоб з'ясувати всі обставини справи.

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