У Звягелі на Житомирщині чистять річку Случ від мулових накопичень

Із 15 березня Звягельська міська рада розпочала очищення річки Случ від мулових накопичень. Для цього використовують самохідну установку "Truxor" класу амфібія, яку придбали за 9,5 мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства та екології Олег Годун.

За його словами, частину річки вже розчистили від мулу. Зараз її узбережжя розчищають від його залишків та зайвої рослинності.

"Ми розпочали з чищення берегів, а саме з центрального нашого пляжу. Розуміючи, що багато людей в період воєнного стану не мають можливості поїхати відпочивати на море або на інші місця, тому ми облаштовуємо спочатку місце пляжу для купання, для відпочинку. Далі рухатимемось вверх по течії", — сказав Олег Годун.

Вартість установки разом із додатковим обладнанням — 9,5 мільйонів гривень. Обрали машину-амфібію, спираючись на науковий підхід, аби техніка не нашкодила природі, сказав Олег Годун.

"Ми вивчали досвід міста Коростень. Хочу зазначити, що на момент, коли ми здійснювали закупівлю цієї техніки, 12 одиниць техніки вже працювали і показали гарні результати на території України. Цей метод використовується в європейських країнах, адже це європейська техніка, яка сертифікована, яка проводить усі необхідні ліцензійні випробування", — сказав Олег Годун.

Начальник міського управління житлово-комунального господарства та екології Олег Годун, Звягель, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Кореспонденти Суспільного опитали жителів Звягеля, чи потрібно очищувати річку Случ.

Місцева жителька Раїса сказала, що чистити річку треба, що зберегти її, бо вона заростає.

Місцева жителька Раїса, Звягель, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

"Звичайно, підтримуємо. Хочеться ще, щоб Смолку очистили, бо там багато тих, хто відпочиває", — сказала місцева жителька Анжела.

Місцева жителька Анжела, Звягель, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Олександр зі Звягеля сказав, що також підтримує проведення таких робіт. Бо, з його слів, дуже брудна річка і хочеться чистоти.

Місцевий житель Олександр, Звягель, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У Звягелі чистять річку Случ, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У Звягелі чистять річку Случ, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Річка Случ, Звягель, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

В серпні 2023 року Суспільне Житомир писало, що у Звягельській територіальній громаді шукають можливості очистити від мулу та підводних бур'янів русло річки Случ, яка є одним із джерел постачання води у місто. Для цього вивчають досвід сусідніх громад та хочуть придбати спеціальну техніку.

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