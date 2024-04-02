У Головенківській гімназії Новогуйвинської селищної ради відкрили пам'ятні дошки загиблим військовослужбовцям ЗСУ: молодшому сержанту, командиру відділення артилерійської розвідки взводу управління 95 окремої десантно-штурмової бригади Сергію Кузьменку та кулеметнику другого стрілецького батальйону 30 окремої механізованої бригади Юрію Карасю.

З перших днів повномасштабної війни Сергій Кузьменко та Юрій Карась добровольцями вступили до лав ЗСУ.

Сергій Кузьменко на позивний "Кузьміч" загинув під час авіаційного удару у Макарові 7 березня 2022 року. Посмертно був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня. На його честь у рідному селі Залізня перейменували вулицю. У загиблого 44-річного військовослужбовця залишилася дружина, син та донька.

"Я бачила тата востаннє 24 лютого. Його останні слова були: "Хто, як не я", — сказала Аліна Кузьменко — донька Сергія Кузьменка.

Аліна Кузьменко, донька Сергія Кузьменка. 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Вона розповіла, що батько востаннє зателефонував 6 березня 2022 року.

"З ним ми завжди балакали. Він мені був ближче за маму. Ділилася з ним різними секретами. 6 березня він зателефонував додому і сказав, щоб ми берегли себе. І потім в ніч його вже не стало", — розповіла Аліна.

Відкриття пам'ятних дошок загиблим випускникам у Головенківській гімназії, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Ірина Іванченко — класна керівниця Сергія Кузьменка. У школі працює 33 роки.

"На початку становлення нашої держави я навчала цих дітей любити Батьківщину, бути патріотами своєї країни, але насправді цьому патріотизму навчив мене мій учень — світловолосий хлопчина з блакитними як небо очима — Сергій Михайлович Кузьменко", — сказала Ірина Іванченко.

Ірина Іванченко — класна керівниця Сергія Кузьменка, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Відкриття пам'ятних дошок загиблим випускникам у Головенківській гімназії, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Юрій Карась загинув 13 вересня 2022 року під час штурму в Ізюмському районі. У 36-річного чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей.

У Юрія було кредо по життю: "Безвихідних ситуацій не буває, а завжди є два виходи — треба знайти найкращий". Ось такий був хлопець", — сказала мама Юрія Карася Олена Карась.

Мама Юрія Карася Олена Карась, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

За її словами, її син був добрим і уважним, постійно був з нею на зв'язку.

"Ми спілкувалися часто. Переважно він казав, що ­все добре, щоб я не хвилювалася. Казав, що приїде, повернеться. Один раз лише сказав, що дуже тяжко. Але тяжко не те, щоб фізично. Важко було вбити перший раз людину. Страшно було, але вони мусили цьому навчитись, такими були його слова", — розповіла Олена Карась.

Пам'ятна дошка Юрію Карасю у Головенківській гімназії, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

Для Галини Гоцик Юрій Карась був улюбленим учнем.

"Всі тягнулися до нього. І ось, на жаль, коли трапилася ця біда, мої учні, які були присутні на похованні Юрія, запитали мене: "Галино Петрівно, а ви, правда, Юру любили більше всіх?". Я сказала, що це не так. Але я трішки їм сказала неправду. Це було, дійсно, так", — розповіла класна керівниця Юрія Галина Гоцик.

Класна керівниця Юрія Карася Галина Гоцик. Суспільне Житомир/Анжеліка Нестерчук

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