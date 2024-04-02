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На Чернігівщині під виглядом брендованого віскі виготовляли сурогат та відправляли службою доставки у Київ
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На Чернігівщині під виглядом брендованого віскі виготовляли сурогат та відправляли службою доставки у Київ

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На Чернігівщині виготовляли "сурогат" під виглядом брендованого віскі
Фахівці БЕБ викрили підпільний алкоцех. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Двох осіб, які на території Чернігівської області налагодили виробництво підробленого алкоголю, викрили працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України на своєму офіційному сайті.

Слідство встановило, що фігуранти виготовляли та розливали підроблене віскі у пляшки та клеїли етикетки відомого бренду. Готову продукцію відправляли покупцям службою доставки у Київ.

На Чернігівщині під виглядом брендованого віскі виготовляли "сурогат" та відправляли службою доставки у Київ
Спіробітник БЕБ під час обшуку. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Співробітники БЕБ провели обшуки місцях виготовлення та зберігання товару, а також у транспортних засобах. В результаті  вилучили ємності з алкогольною продукцією, автомобілі, чорнові записи, мобільні телефони та готівку. Орієнтовна вартість вилученого – 5 мільйонів гривень.

На Чернігівщині під виглядом брендованого віскі виготовляли "сурогат" та відправляли службою доставки у Київ
Співробітники БЕБ під час обшуків. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

На Чернігівщині під виглядом брендованого віскі виготовляли "сурогат" та відправляли службою доставки у Київ
Співробітник БЕБ під час обшуків. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

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