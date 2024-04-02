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Патрульного поліції Сум визнали винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому
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Патрульного поліції Сум визнали винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому

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Патрульного поліції Сум визнали винним в перевищенні службових повноважень та умисному тяжкому тілесному ушкодженні потерпілому.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Поліцейського засудили до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк два роки, з позбавленням спеціального звання "лейтенант поліції".

Прокурор у суді довів, що працівники патрульної поліції 22 грудня 2016 року поблизу одного з місцевих ресторанів затримали сумчанина. Його, для проходження медичного огляду на стан сп’яніння чоловіка привезли до обласного наркологічного диспансеру. На території медзакладу один із поліцейських без підстав завдав удару в тулуб коліном. Далі правоохоронці доставили потерпілого до відділу поліції. Лише після допиту його госпіталізували. Експерти довели, що чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

12 березня 2018 року обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі, однак це рішення оскаржили всі учасники справи. 13 червня 2019 апеляційний суд скасував зазначений вирок у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та призначив новий розгляд у суді першої інстанції в іншому складі суду.

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