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"Односельці телефонували й сказали, що будинок горів": директор музею у прикордонному Єліному про обстріл свого будинку
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"Односельці телефонували й сказали, що будинок горів": директор музею у прикордонному Єліному про обстріл свого будинку

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Обстріл прикордоння Чернігівщини: наслідки руйнування будинку в Єліному
Володимир Спасік та його зруйнований будинок у прикордонному селі Єліне. Володимир Спасік / Суспільне Чернігів

30 березня в прикордонному селі Єліне на Чернігівщині після російського обстрілу згорів будинок директора музею партизанської слави "Лісоград" Володимира Спасіка.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За його словами, будинок згорів повністю, як і все, що було у дворі.

"Мені зателефонували односельці й сказали, що будинок горів. Наступного дня після влучання сусідка поїхала в Єліне і мені подзвонила, розповіла, що сталося. Я попросив мотоцикла, сів, поїхав, сфотографував. Їхати на Батьківщину, де прожив понад 50 років, не страшно було. Через день, мені повідомили, що згорів будинок й сторожа музею. Раніше, у 20-х числах березня влучило у будинок наглядальниці музею", — говорить Володимир Спасік.

Наразі, за словами Володимира, будівля музею ціла, хоч і без вікон. Періодично він або хтось зі співробітників навідується в Єліне, аби оглянути музей. Він з дружиною виїхав з села, після влучання російської міни у погріб одного з будинків, де загинули четверо людей. Живуть вони наразі у Сновську.

Спасік каже, що сам він народився в Казахстані, потім жив у Сумській області, а у 1969 році переїхав у Єліне. Музейно-меморіальний комплекс в Єліному він очолює з 2010 року.

"У мене дружина науковий співробітник музею, вона казала такі слова: «Вже один раз спалили село у 1942 році, значить більше, горіти село не буде». І бачите, по факту, як вийшло...", — каже Володимир.

За словами голови Сновської громади Олександра Медведьова, наразі у Єліному ніхто не проживає, а кілька людей приїжджають перевірити свої господарства.

Історії жителів Єліного, які виїхали з села, але планують туди повернутись — дивіться в одній із серій репортажів "На кордоні":

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року з села Єліне до Чернігова вивезли близько 150 експонатів Музейно-меморіального комплексу партизанської слави "Лісоград".

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