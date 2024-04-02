Трьом учасникам групи з Дніпропетровської та Львівської областей, які продавали наркотичні засоби у декількох областях України, повідомили про підозру.
Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.
Очолював групу житель Дніпропетровщини, який залучив до незаконної діяльності жителя Львівської області та свою знайому з Дніпропетровської. Метадон, канабіс, PVP та метамфетамін відправляли "клієнтам" поштовими відправленнями у Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області.
Під час обшуків у них було виявлено 88 зіп-пакетів з наркотичними засобами, готівку, банківські карти та боєприпаси. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 307Незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинений повторно, організованою групою Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Двом затриманим чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро