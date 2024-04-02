Трьом учасникам групи з Дніпропетровської та Львівської областей, які продавали наркотичні засоби у декількох областях України, повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Очолював групу житель Дніпропетровщини, який залучив до незаконної діяльності жителя Львівської області та свою знайому з Дніпропетровської. Метадон, канабіс, PVP та метамфетамін відправляли "клієнтам" поштовими відправленнями у Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області.

Під час обшуків у них було виявлено 88 зіп-пакетів з наркотичними засобами, готівку, банківські карти та боєприпаси. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Двом затриманим чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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