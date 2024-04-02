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12 років ув'язнення. "Голова Новокаховської ВЦА" з Херсонщини та "радник ДНР" отримали вирок — прокуратура
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12 років ув'язнення. "Голова Новокаховської ВЦА" з Херсонщини та "радник ДНР" отримали вирок — прокуратура

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Херсон, катівня
Херсон, облаштована російськими військами катівня. Фото з сайту ZMINA

Суд визнав винним окупаційного голову "Новокаховської ВЦА" та "радника голови ДНР" у жорстокому поводженні з цивільними на ТОТ Херсонської області.

Про це в Telegram повідомляє обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, за вказівкою засуджених навесні 2022 року незаконно ув’язнили журналіста каховської газети, Таврійського міського голову та секретаря Новокаховської міської ради.

"Затриманих допитували, били та застосовували психологічний тиск аби схилити до співпраці. Засудженим призначили покарання — 12 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Раніше в СБУ повідомили що у Херсоні затримали чотирьох людей, який підозрюють у підготовці ударів по підрозділах СБУ і ЗСУ. Вони збирали інформацію про місця тимчасового базування українських захисників.

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