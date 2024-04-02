Дев'ять будинків та дитячий садок у Луцьку без гарячої води

Через витік на тепловій мережі на вулиці Арцеулова у Луцьку дев'ять будинків та дитячий садочок залишились без гарячої води.

Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

Витік стався між будинками на вулиці Арцеулова, 13 і 13/а. Наразі без гарячого водопостачання жителі вулиць Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13/а; проспекту Президента Грушевського, 1, вулиці Коновальця, 1/а, 1/б, 2 (гуртожиток) та дитячий садок №27.

Як зазначили комунальники, зварювальні роботи із ліквідації витоку розпочнуться 3 квітня. Послугу буде відновлено після завершення усіх робіт.

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