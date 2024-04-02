НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дев'ять будинків та дитячий садок у Луцьку без гарячої води
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Дев'ять будинків та дитячий садок у Луцьку без гарячої води

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Через витік на тепловій мережі на вулиці Арцеулова у Луцьку дев'ять будинків та дитячий садочок залишились без гарячої води.

Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

Витік стався між будинками на вулиці Арцеулова, 13 і 13/а. Наразі без гарячого водопостачання жителі вулиць Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13/а; проспекту Президента Грушевського, 1, вулиці Коновальця, 1/а, 1/б, 2 (гуртожиток) та дитячий садок №27.

Як зазначили комунальники, зварювальні роботи із ліквідації витоку розпочнуться 3 квітня. Послугу буде відновлено після завершення усіх робіт.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Комунальні послуги, вода, борг
"Житомирводоканал" планує наймати колекторів для стягнення боргів із населення
Перевірка газових мереж у Рівному, витік газу
У Рівному перевіряють газові мережі в житлових будинках: що виявили
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
водопровідний кран
У Фастові обмежать водопостачання: графік по районах
На початок