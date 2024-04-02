Скільки заробили ТОП-посадовці міської ради у Чернівцях у 2023 році: декларації

Міський голова Чернівців Роман Клічук та чотири його заступники подали декларації за минулий рік. Також це зробили секретар виконавчого комітету та секретарка міської ради. Суспільне Чернівці розповідає, які зарплати, заощадження, авто та нерухомість вони задекларували.

Роман Клічук, міський голова Чернівців

На посаді міського голови у 2023 році Клічук заробив майже 600 тисяч гривень.Раніше Клічук на сторінці у Facebook , що віддає зарплату на благодійність.

Його дружина отримала понад 250 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи та за сумісництвом у компанії "Рома", а також ще майже 250 тисяч зарплати за основним місцем роботи у Центральній міській клінічній лікарні. Син Богдан заробив 168 тисяч гривень за рік роботи в "Тайстра Груп".

Роман Клічук. Роман Клічук. Фото: Суспільне Чернівці

Клічук також задекларував понад 129 тисяч гривень процентів з ПриватБанку та понад 75 тисяч гривень страхових виплат. Ще понад 830 тисяч гривень отримав за продаж рухомого майна.

Також він задекларував будинок понад 500 квадратних метрів та земельну ділянку понад 600 квадратних метрів за понад 1,5 мільйона гривень. Вони у спільній власності з дружиною. Ще має у власності будинок та три земельні ділянки у двох селах на Івано-Франківщині.

Клічук задекларував годинник IWC Schaffhausen, він коштує понад 300 тисяч гривень, а також автомобіль MERCEDES-BENZ 2017 року випуску за 2,3 мільйона. Ще два авто у власності дружини та сина.

На банківському рахунку міський голова зберігає понад 2,5 мільйони гривень. У готівці понад 7 мільйонів гривень, понад 209 тисяч євро та понад 177 тисяч доларів. Це менше грошей, аніж Клічук декларував минулого року та за 2019 рік, коли ще не був міським головою. Тоді він декларував понад 300 тисяч євро, більше як 250 тисяч доларів та понад 14 мільйонів гривень.

До того, як стати міським головою, Клічук був підприємцем. Коли очолив місто, передав керування своїм бізнесом, але залишається кінцевим бенефіціаром, зокрема, фірми "Гойра Груп".

У декларації Клічук вказав частки у статутному капіталі та їхню вартість у грошовому вираженні:

ТОВ "Рома" — 70% частки, оцінених у 24,5 мільйона гривень,

ТОВ "Гойра груп" — 100% частки, оцінених у 53 мільйони гривень,

ТОВ "Агрофірма Калина" — 50% частки, оцінених у 1,2 мільйона гривень,

ТОВ "Брусницька мацеста", — 40% частки, оцінених у 40 тисяч гривень.

Дружина Клічука володіє 80 тисячами гривень та 16,5 тисячами доларів у готівці.

Василь Зазуляк

Заступник Клічука Василь Зазуляк за рік роботи у міській раді отримав 517 тисячу гривень зарплати. Також у доходах Зазуляка вказані 4 мільйони гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Його дружина заробила понад 3,2 мільйона гривень як підприємиця та вказала понад 8,6 мільйона гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Також Зазуляк та його дружина вказали майже 2 мільйони гривень дивідендів на обох.

Василь Зазуляк. Заступник міського голови Василь Зазуляк. Фото: Суспільне Чернівці

У декларації Зазуляк вказав частки у статутному капіталі та їхню вартість у грошовому вираженні:

ТОВ "Будівельна компанія Водограй" — 50% частки, оцінених у мільйон гривень,

ТОВ "Рент-Офіс" — 25% частки, оцінених у 544 тисячі гривень,

ТОВ "Некст Проперті" — 50% частки, оцінених у 4 мільйони гривень,

ТОВ "Симетрія Інвест", — 50% частки, оцінених у 15 мільйонів гривень.

Зазуляк задекларував готівкою 355 тисяч гривень, 93 тисячі євро і 142 тисячі доларів. Його дружина зберігає готівкою 1,9 мільйона гривень, майже 180 тисяч євро та понад 396 тисяч доларів.

У власності Зазуляка авто Volkswagen Caddy 2000 року, а у дружини Volkswagen Touareg 2018 року.

Юрій Лесюк, заступник міського голови

Заступник Клічука Лесюк за 2023 рік заробив у міській раді майже 795 тисяч гривень. Також як викладач Буковинського медичного університету отримав 16 тисяч гривень зарплати. Дружина заробила 192 тисячі гривень зарплати.

Юрій Лесюк. Фото: Facebook: Лесюк Юрій

У листопаді 2023 року Лесюк продав квартиру та отримав за неї 1,5 мільйона гривень. У декларації він вказав земельну ділянку площею 423 квадратних метрів у Чернівцях та авто BMW 518 2016 року, яке він придбав у 2022 році. Також зберігає 1,6 мільйона гривень готівкою.

Євгеній Маховіков, заступник міського голови

Маховіков на посаді заступника отримав 765 тисяч гривень. Він задекларував 3 квартири у Чернівцях. Одна з них, площею понад 100 квадратних метрів у його власності, дві інші - у спільній власності його та дружини. Маховіков має авто Toyota Camry 2008 року.

Євгеній Маховіков. Євгеній Маховіков. Фото: Суспільне Чернівці

Готівкою зберігає 56 тисяч доларів разом з дружиною. Дружина зберігає 41 тисячу доларів.

Ігор Крохмаль, заступник міського голови

За 2023 рік заступник міського голови Крохмаль отримав зарплату 714 тисяч гривень у міській раді. Його дружина заробила 498 тисяч гривень, син — 467 тисячі. Вони працюють в Головному управлінні нацполіції області.

Ігор Крохмаль. Суспільне Буковина

У листопаді Крохмаль купив нове авто — SKODA 2023 року. Вона коштувала 1,4 мільйона гривень. У його сина OPEL 2014 року. У цьому ж році Крохмаль відкрив кредит на понад 700 тисяч гривень у Приватбанку. А також позику на 690 тисяч гривень.

Він має дві земельні ділянки та дві квартири: одна з них у власності дружини. Також у її власності будинок. Крохмаль орендує гідроспоруду.

Сергій Добржанський, секретар виконкому

За рік роботи у міській раду заробив 677 тисяч гривень. Також отримав понад 40 тисяч як викладач ЧНУ імені Юрія Федьковича. Його дружина отримала понад 65 тисяч гривень зарплати з Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну та понад 37,5 тисяч з державного торговельно-економічного університету. А також заробила 101 тисячу гривень як підприємиця.

Сергій Добржанський. Суспільне Буковина

Добржанський задекларував дачний будинок площею 20 квадратних метрів у Чернівцях та квартиру, яка у власності дружини. Також має автомобіль Hyundai 2016 року, ще одне авто у власності дружини.

Готівкою Добржанський зберігає 6 тисяч євро, 47 тисяч доларів та 9,5 тисячі євро у спільній власності з дружиною. На банківському рахунку зберігається одна тисяча доларів.

Марина Кирилюк, секретарка міської ради

За рік роботи у міській раді Кирилюк отримала 812 тисяч гривень зарплати. Вона володіє двома земельними ділянками: площею 900 квадратних метрів у селі Великий Кучурів та 600 квадратних метрів у селі Непоротове. Також задекларувала будинок площею майже в 300 квадратних метрів у Великому Кучурові.

Марина Кирилюк. Марина Кирилюк. Фото: Facebook

Кирилюк має авто Hyundai 2008 року та зберігає готівкою 90 тисяч гривень.

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