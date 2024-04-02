На Сумщині очікуються пориви вітру та хмарна погода

В Сумській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хмарна погода з проясненнями. Температура повітря очікується від +13° до +17°.
Про це повідомили в обласному гідрометцентрі.
3 квітня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, вдень місцями гроза. Вітер буде 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7°..+12°, вдень +13°..+18°. В Сумах вночі +8°..+10°, вдень +15°..+17°.
4 квітня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4°..+9°, вдень +8°..+13°.
5 квітня синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1°..+4°, вдень +8°..+13°.
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