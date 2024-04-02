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На Київщині затримали правоохоронця, який "звільняв" від мобілізації за $15 тисяч
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На Київщині затримали правоохоронця, який "звільняв" від мобілізації за $15 тисяч

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затримання, ДБР
На Київщині затримали правоохоронця, який допомагав знятись із військового обліку. Фото: ДБР

Правоохоронець з Київщини обіцяв "звільнити" військовозобов'язаного від служби в лавах ЗСУ за хабар в $15 тисяч.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У січні 2024 року співробітник правоохоронного органу запропонував своєму знайомому "допомогти" зняти його з військового обліку для вільного виїзду за кордон.

Зазначається, що правоохоронець морально тиснув на знайомого. Нібито він отримав інформацію від перевірених людей в ТЦК. Мовляв, якщо чоловік "не вирішить" питання за 15 тисяч доларів, то днями буде призваний на військову службу.

Військовозобов'язаний звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. Вони затримали фігуранта під час отримання хабаря.

Правоохоронцю повідомили підозру через зловживання впливом за ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 580 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

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