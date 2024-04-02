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Завершать роботи до кінця року: у Макарові ремонтують багатоповерхівку
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Завершать роботи до кінця року: у Макарові ремонтують багатоповерхівку

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Відновлення будинку у Макарові
Відновлення будинку на вул.Садова, 1А у Макарові. Фото: Вадим Токар/Telegram

У Макарові на Київщині продовжують відновлювати житло, яке було пошкоджене або зруйноване під час повномасштабного російського вторгнення. Наразі на завершальному етапі відбудова одного із багатоквартирних житловий будинків.

Про це повідомив у Telegram Макарівський голова Вадим Токар.

"Один із під'їздів цього будинку був повністю зруйнований та після обстеження фахівцями демонтований. Сьогодні зруйнований під'їзд вже зведено. Близько 15 сімей з нетерпінням чекають на повернення до своїх домівок", — сказав Токар.

київщина
Відновлення будинку на вул.Садова, 1А у Макарові. Фото: Вадим Токар/Telegram

Селищний голова поінформував, що будинок знаходиться на вулиці Садова, 1А. Наразі будівельники перейшли до кладки зовнішніх стін і перегородок з газобетонних блоків відновленого під'їзду та розпочали роботи з утеплення цокольної частини будинку.

Також продовжуються роботи з утеплення фасаду будинку. Фінансування об'єкту здійснюється коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Завершення відбудови заплановано на IV квартал 2024 року.

Що відомо про відбудову Макарівської громади

У Макарівській громаді унаслідок повномасштабного російського вторгнення були пошкоджені понад 3600 об'єктів, з них майже 2800 житлових будинків.

У серпні 2023 року у громаді почали відбудову 10 приватних будинків, знищених російськими обстрілами. Відновлення житла фінансує обласна програма.

Станом на кінець літа 2023 року у Макарові відновили повністю або частково 1721 об'єкт, що був пошкоджений унаслідок бойових дій. Зокрема, відбудували 1317 житлових будинків.

У селищі триває капремонт пошкодженого будинку на вулиці Проектна, 10. Відбудова відбувається за проєктом Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Спецкомісія, створена для перевірки об'єктів відбудови, восени минулого року перевірила ремонт двох житлових 5-поверхівок, пошкоджених унаслідок війни. Після інспекції висловили низку зауважень до виконавця робіт.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що в Київській області у межах програми "ВідновиДІМ" ремонтують 95 будинків. 63 проєкти повністю або частково завершені. Найбільше багатоповерхівок відновлюють в Ірпені — 87. Крім того, 3 будинки ремонтують у Бучі, по 2 — у Макарові та Гостомелі, 1 — у Софіївській Борщагівці. Програма фінансується за гроші Євросоюзу.

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