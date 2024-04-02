З тимчасово окупованої території вдалося повернути 16-річного киянина

З окупованої частини Запорізької області на підконтрольну уряду територію України вдалося повернути 16-річного Іллю. Хлопець понад 2 роки провів в окупації, у розлуці з рідними — мамою та дідусем.

Про це 2 квітня повідомило Мінреінтеграції.

Зазначається, що поверненню Іллі на підконтрольну уряду територію сприяло Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".

"Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі. Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими — мамою та дідусем", — йдеться у повідомленні.

Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина.

На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово окупованої частини Запорізької області.

"Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту "Шлях додому" спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому", — розповіли у відомстві.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно було відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

За даними Центру нацспротиву на квітень 2023-го, росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять примусові "медогляди" дітей, аби мати підставу для їх депортації. І з початку року зі сходу України незаконно вивезли близько 103 тисяч неповнолітніх українців.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

1 вересня 2023 року уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі є підтвердження про всиновлення 386 українських дітей, яких РФ депортувала на свої території.

Раніше уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч — діти. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що озвучена російською обмудсменкою Марією Львовою-Бєловою цифра у понад 700 тисяч прийнятих РФ українських дітей може бути завищена.