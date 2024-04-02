“Еко Загроза”: які порушення в галузі довкілля найчастіше фіксують на Рівненщині

З початку 2024 року через офіційний застосунок “Еко Загроза” держекоінспекція отримала понад 20 звернень від жителів Рівненщини, щодо екологічних злочинів. Найпоширеніші – засмічення ґрунтів, забруднення водойм стічними водами, вирубка лісів.

Про це в етері Українського радіо. Рівне розповів начальник обласного управління державного екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Віталій Щур.

Він зазначив, що через офіційну платформу “Еко Загроза” кожен громадянин може отримати перевірену інформацію про стан повітря, води, ґрунту, рівень радіаційного забруднення на території всієї України й Рівненщини зокрема. Також через вебресурс чи мобільний застосунок жителі можуть повідомляти про факти екологічних злочинів:

“Для прикладу, можна повідомляти про випалювання сухої рослинності, розлив нафтопродуктів, отруйних речовин. Також там є інформація, щодо виклику екстрених служб: рятувальників, правоохоронних органів, медиків”.

Віталій Щур додав, що всі заяви опрацьовують залежно від виду порушення та, в разі потреби, скеровують дані у правоохоронні органи:

“У 2024 році до нас надійшло понад 20 звернень. Деякі – ще розглядають, а за іншими уже направили матеріали до правоохоронних органів або у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України щодо проведення позапланових перевірок підприємств, які, можливо, забруднюють довкілля”.

Найчастіше жителі Рівненщини через вебресурс “Еко Загроза” повідомляють про засмічення та забруднення ґрунтів, забруднення водних об'єктів стічними водами, вирубка лісів. Віталій Щур нагадує, що за подібні правопорушення в галузі довкілля передбачена адміністративна відповідальність:

"За спалювання сухої рослинності є штраф від 360 грн до 6 120 грн, за засмічення території – від 340 до 1 360 грн, за самовільне зрізання зелених насаджень – від 70 грн до 510 гривень, а також, крім цього, обраховуються від 200 до 40 000 гривень збитків за кожне зрізане дерево”.

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