Командиру 1-го окремого штурмового загону спеціального призначення "Омега" Центру спецпризначення Національної гвардії України полковнику Нацгвардії Андрію Приймаченку посмертно присвоїли звання Героя України.

Про це сказано в Указі Президента України №174/2024 за 25 березня 2024 року.

Церемонія відзначення проходила в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Андрій Васильович Приймаченко народився у 1990 році в селі Заболоть Бердичівського району. З дитинства мріяв стати військовим.

У 2023 році Центр спеціального призначення НГУ "Омега" зняли фільм в пам'ять про полковника Андрія Приймаченка, опублікувавши відео на своїй сторінці в мережі Facebook.

У відео розповіли, що в перші дні повномасштабного вторгнення Андрій Приймаченко зміг провести евакуацію особового складу та озброєння з місця дислокації, по якому згодом армія РФ завдала ракетного удару. У найкоротші строки Андрій Приймаченко зміг організувати охорону міжнародного аеропорту Жуляни із завданням не допустити висадку десанту армії РФ.

Герой Укрїни Андрій Приймаченко. Скрин з відео Центру спеціального призначення НГУ "Омега"

Андрій Приймаченко. Скрин з відео Центру спеціального призначення НГУ "Омега"

Керував діями груп спеціального призначення у Київській області, на Ізюмському напрямку в Харківській області і в промисловій зоні міста Сєвєродонецьк, планував штурмові операції на Авдіївському напрямку.

Андрій Приймаченко з побратимами. Скрин з відео Центру спеціального призначення НГУ "Омега"

За повідомленням Житомирської ОВА, на Ізюмському напрямку Андрій Приймаченко у квітні 2022 року відзначився мужніми та героїчними діями в запеклих боях. В Авдіївці, поблизу населеного пункту Веселе на Донеччині та поблизу Вугледара воював у 2023 році. У жовтні група під керівництвом Андрія Приймаченка знищила два російські бронеавтомобілі разом з екіпажами, але під час артилерійського обстрілу з боку військ РФ полковник загинув.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою.

Андрій Приймаченко. Скрин з відео Центру спеціального призначення НГУ "Омега"

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