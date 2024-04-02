Зміни у вартості закордонних паспортів — фахівці міграційної служби Житомирщини

З 1 квітня 2024 року вартість закордонного паспорту зросла на 102 гривні. Це підвищення стосується лише вартості бланка, залишаючи сам процес оформлення та перелік необхідних документів незмінними.

Про це Суспільному розповіла начальниця Богунського відділу міграційної служби в Житомирській області Лілія Іваницька.

За її словами, з 1 квітня 2024 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат Україна" збільшило вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Змінилася лише вартість бланка. Тобто на 102 гривні збільшилася вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ціна за паспорт до семи робочих днів стала 1598 гривень, до 20 робочих днів, вартість теж збільшилася на 102 гривні і стала 958 гривень", — інформувала Лілія Іваницька.

Лілія Іваницька, Житомир, 2 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Вісімнадцятирічна Валерія Євтушок принесла документи для оформлення закордонного паспорту. Суспільному дівчина розказала, що не знала про зростання ціни на документ.

"Мені здається, що зараз не найкращий час для підвищення цін на такі речі, як закордонний паспорт або продукти в магазинах. Мені потрібен закордонний паспорт, щоб я могла виїхати до Польщі, оскільки в нашій країні зараз небезпечно. Ми змушені тимчасово проживати у друзів, оскільки в наш будинок на вулиці Чумацький Шлях прилетіла бомба", — сказала Валерія Євтушок.

Валерія Євтушок, Житомир, 2 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

Зі слів Лілії Іваницької, перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон залишився незмінним. Паспорт можна замовити у будь-якому підрозділі міграційної служби, і на сьогоднішній день черг на оформлення документів для отримання закордонного паспорту відсутні.

Житомирянки, які прийшли оформлювати документи в міграційну службу, Житомир, 2 квітня 2024 рік. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

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