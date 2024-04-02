В Івано-Франківську на фасаді ліцею № 15 відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Олександру Талімонову.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Олександр був справжнім патріотом України, любив та цінував нашу державу і ніколи не мав думки кудись виїхати з України, бо Україна була у нього в серці. Він для мене був прикладом справжнього чоловіка, дуже турботливим і люблячим батьком", — сказала на відкритті дошки донька полеглого бійця Яна.

Що відомо про Олександра Талімонова

Олександр Талімонов — родом із села Угорники Івано-Франківської громади. Народився 24 жовтня 1981 року.

Воїн захищав Україну від російських військових ще у 2014 році. З початком повномасштабної війни добровільно пішов боронити країну. Олександр служив старшим розвідником у 7 окремому стрілецькому батальйоні.

Олександр Талімонов загинув 15 вересня 2022 року поблизу села Пристін Куп'янського району.

Нагороджений медалями "Учасник АТО" та "За заслуги перед Прикарпаттям".

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