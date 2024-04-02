Державний секретар США Ентоні Блінкен у Парижі зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Як повідомило видання Le Monde, посадовці відвідали завод виробника зброї Nexter, де зокрема виготовляється артустановка Caesar.

"Ми перебуваємо у критичному моменті, коли абсолютно важливо забезпечити українців тим, що їм і надалі потрібно для захисту, особливо коли мовиться про боєприпаси та протиповітряну оборону", — сказав Блінкен на спільній пресконференції.

Своєю чергою Лекорню наголосив: "САУ Caesar стала символом артилерійської коаліції зі значним збільшенням виробничих потужностей: з двох до шести на місяць. І ми збільшимо виробництво до дванадцяти гармат на місяць найближчим часом".

Раніше стало відомо, що держсекретар США 2 квітня прибув до Франції.

Що відомо про передачу Україні САУ Caesar

Франція 22 квітня 2022 року вирішила надати Україні САУ Caesar калібром 155-мм. Мовилося про передачу 12 гаубиць із запасів французької армії.

Згодом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосила, що уряд продовжить постачання Україні 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar.

19 січня 2023 року поінформували, що Данія готова передати 19 Caesar.