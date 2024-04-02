У Вижницькій багатопрофільній лікарні Чернівецької області виявили понад 9 мільйонів гривень втрат через неефективне управління. Це з'ясували під час аудиту та ревізії роботи закладу за 2021-2023 роки. Зокрема, у лікарні безпідставно виплачували надбавки медикам на початку пандемії Covid-19, утримували збиткове стоматологічне відділення та, ймовірно, отримували гроші від НСЗУ за пацієнтів, яких "не існує".

У лікарні порушення визнають частково й частину вже усунули. Кажуть, надбавки медикам виплачували для мотивації, стоматвідділення оптимізували, а пацієнтам послуги надавали. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про аудит лікарні.

Торік у Вижницькій багатопрофільній лікарні провели аудит й виявили, що внаслідок неефективного управління лікарня зазнала 7,4 мільйона гривень недоцільних витрат. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління Держаудитслужби Катерина Колотило. За результатами аудиту служба вирішила провести ревізію – так виявили ще майже 1,8 мільйона гривень втрат.

Результати аудиту: виплати зайвих надбавок та протерміновані ліки

Понад 2 мільйони гривень витратили на премії та надбавки медикам у той час, коли лікарня була збитковою та мала борг з виплати зарплати. Також витрати на утримання стоматологічного відділення перевищували доходи, які заклад отримував від НСЗУ за надані послуги, – йдеться про ще майже 2 мільйони гривень.

Ще орієнтовно 500 тисяч гривень лікарня недоотримала через неефективні управлінські рішення: одне з приміщень заклад здає в оренду комунальній аптеці за гривню на рік, інші вільні приміщення міг здавати в оренду для додаткового доходу, однак не робив цього, а також невчасно перерахував вартість платних медичних послуг, щоб вона відповідала зарплаті медиків, яка зросла.

Також у лікарні не перерозподіляли медикаменти вчасно – через це частина з них були протерміновані й списані. Ще майже 30 тисяч ліків планують списати. Так заклад втратив 210 тисяч гривень.

Результати ревізії: про пацієнтів, яких "не існує"

Найбільша сума – понад мільйон гривень – це гроші підприємства, які безпідставно спрямували на зарплати. Йдеться про доплати медикам за лікування пацієнтів з Covid-19 у той час, коли лікарня не була у переліку госпітальних баз, не мала інфекційного відділення та контракту з НСЗУ на такі послуги.

Крім цього, доплати отримували медики, які були закордоном або мали дисциплінарні стягнення.

Під час ревізії також перевіряли звіти до НСЗУ на відшкодування вартості послуг, каже Колотило. Це робили за чотирма пакетами, які стосуються лабораторних досліджень за направленнями сімейного чи лікаря, що лікує. Так встановили, що дані про пацієнтів до електронної системи вносили лікарі, які не мали відповідної кваліфікації: хірурги, онкологи, пульмонологи чи терапевти. Також інформації про деяких пацієнтів не знайшли у журналі медичних досліджень, що може свідчити про оплату за послуги, яких не надали.

Ще майже 550 тисяч гривень недоотримав місцевий бюджет з грошей, які громада виділила на відшкодування комунальних послуг лікарні, зокрема орендарів. Ці гроші заклад мав частково повернути до бюджету.

Що кажуть у лікарні

У звітах лікарні є 102 випадки, коли дані пацієнтів ввели некоректно, однак послуги їм надали, розповів Суспільному медичний директор Вижницької лікарні Руслан Андрюк. За них лікарня отримала 120 тисяч гривень.

"Це була невідповідність введення даних в електронну систему з амбулаторним журналом. Аудитори записали це як "некоректне введення". Пацієнтам провели процедури, але внесли до системи через місяць-два. Через некоректне введення, вони могли не піти в оплату – лікар виправляв помилку й вводив дані наступного місяця", – каже Андрюк.

Зараз у лікарні консультуються з НСЗУ щодо того, чи потрібно повертати гроші за цих пацієнтів.

Щодо стоматологічного відділення Андронюк каже, штат себе не окуповував, тому після звіту аудиторів кількість працівників зменшили. А під час пандемії Covid-19 медикам доплачували гроші з інших пакетів НСЗУ, щоб стимулювати їх.

"На початку пандемії лікарня працювала як ковідна. Укладеного з НСЗУ пакету не було, але, щоб стимулювати лікарів та медсестер, використовували гроші на зарплати з інших пакетів. Аудитслужба вирішила, що це неправильно й потрібно було чекати на пакет. За цією невідповідністю було 700 тисяч гривень", – каже медичний директор.

За словами Андронюка, йому невідомо, звідки взялися 7,4 мільйона гривень витрат, бо такої суми у звітах не бачив.

Вижницький міський голова Олексій Чепіль у коментарі Суспільному розповів, що лікарня щокварталу звітує на сесії щодо виконання фінансового плану. Каже, якщо раніше мали заборгованість щодо виплат зарплати працівникам, то зараз лікарня є прибутковою.

"Якщо лікарня здавала в оренду приміщення, то включали обов'язкову плату за землю. А ми всі комунальні установи, зокрема, й аптеку звільняємося від плати. Зараз вони це міняють", – каже Чепіль.

У коментарі Суспільному Колотило розповіла, що лікарня має виправити порушення й, поки не усуне всі, щомісяця звітуватиме аудиторам. Наразі лікарня відшкодувала місцевому бюджету майже 270 тисяч гривень, які залишилися з оплати комунальних послуг. Також повернули НСЗУ більшу частину грошей з "ковідних" надбавок медикам.

За словами Чепіля, у червні цього року в керівника лікарні закінчується контракт. Зараз через воєнний стан ще невідомо, чи будуть оголошувати конкурс на посаду, чи продовжуватимуть контракт з нинішнім керівником.

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