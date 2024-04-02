У місті на Одещині 1 квітня зафіксували температурний рекорд

1 квітня у місті Ізмаїл Одеської області зафіксували рекордну температуру. Стовпчики термометрів досягли 30,2 градуса тепла.

Про це Суспільному 2 квітня розповіли в Дунайській гідрометеорологічній обсерваторії.

За словами синоптиків, аномальне тепло прийшло із південних широт і перевищило попереднє рекордне значення цього дня.

"Температура, яка спостерігалась в Ізмаїлі у перший день квітня, перекрила значення максимальної температури за дане число за весь період спостережень. Приміром, у 1989 році в цей день було зафіксовано 26,7 градуса", — відзначили в Дунайській гідрометобсерваторії.

Висока температура довго не затримається, розповіли в гідрометобсерваторії. Вже 3 квітня стовпчики термометрів почнуть падати: до кінця тижня очікується зниження температури повітря до 20-22 градусів. Також синоптики прогнозуються сильний вітер з поривами, схожими до штормових.

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