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"Тут вони отримують досвід взаємодії". У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичного спектру
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"Тут вони отримують досвід взаємодії". У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичного спектру

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У Дніпрі соціалізують підлітків з розладами аутистичного спектру. Їхні батьки заснували громадську організацію та відкрили групу танців. Леся — мати дівчини з РАС (Розлад аутистичного спектру). Розповідає, — доньці зараз 18 років. Про діагноз дізналися, коли їй було 5. Через особливості поведінки дочка майже не могла виходити на вулицю, розповіла вона Суспільному.

Матір Леся вже п'ятий рік водить на заняття доньку. Каже, бачить результати.

"Вона почала дивитися, як виглядають інші діти. Поведінка в нас нормалізувалася. Ми вже скоригували свою поведінку в транспорті. Тобто вона може поплигати, помахати руками. А коли заходимо в транспорт, вона вже веде себе гарно", – розповідає жінка.

"Тут вони отримують досвід взаємодії". У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичтичного спектру
Тренування для підлітків з РАС. Фото: Суспільне Дніпро

Сергій Молчанов тренує підлітків з РАС близько п’яти років. Каже, це допомагає їхній соціалізації.

"Тут вони отримують досвід взаємодії, який важко отримати там, де їдуть десь в транспорті. Так не заговориш з простою людиною, не завжди. Тут вони спілкуються, і тому їм вже легше спілкуватися там. Діти починають рухатися, починають танцювати. І це дуже важливо бачити для батьків", – каже він.

"Тут вони отримують досвід взаємодії". У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичтичного спектру
Тренування для підлітків з РАС. Фото: Суспільне Дніпро

Ідея організувати танці для дітей з розладами артистичного спектру виникла у Наталії Живової. Вона сама є мамою дитини з РАС, 4 роки тому заснувала громадську організацію. Каже – захотіла допомогти своєму сину соціалізуватися.

"Ми почали робити саме групові заняття, для того, щоб діти могли між собою взаємодіяти. Тому що діти з аутизмом, — у них часто є такий момент, що вони індивідуально щось можуть, але коли вони усі разом, їм важко взаємодіяти між собою", – розповіла голова ГО "Аутизм Дніпро Допомога".

"Тут вони отримують досвід взаємодії". У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичтичного спектру
У Дніпрі соціалізують підлітків з РАС. Фото: Суспільне Дніпро

Зараз, каже Наталія, в Україні близько 20 тисяч людей з розладами аутистичного спектру. На Дніпропетровщині — понад 800. Надалі в організації планують подавати документи, аби отримати гранти від українських та міжнародних асоціацій, аби продовжувати свою діяльність.

Автор – Андрій Незнаєнко

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