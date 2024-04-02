У Бородянці відновили дві лабораторії, які моніторять якість води

У Бородянці на Київщині відновили роботу двох лабораторій. Вони були пошкоджені під час повномасштабного вторгнення російський військ на територію регіону.

Про це у Facebook повідомила в.о Бородянського селищного голови Ірина Захарченко.

Зазначається, що наразі за сприяння благодійників у селищі відновили роботу двох лабораторій: хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та хіміко-бактеріологічної лабораторії стічної води.

"Бойові дії 2022 року завдали значної шкоди інфраструктурі селища, включаючи об'єкти водопостачання та водовідведення. Це зупинило роботу комунального підприємства "Бородянкатеплопостачання", а також спричинило значні руйнування хіміко-бактеріологічних лабораторій, що відіграють важливу роль у забезпеченні якісних послуг з водопостачання та водовідведення", — сказала Захарченко.

За її словами, відновлення роботи цих лабораторій дозволить проводити щоденний лабораторний контроль:

якості роботи очисних споруд

водопідготовки

водовідведення

систематичний моніторинг стану водойми р. Здвиж.

Зокрема, інформація стосовно якості води у річці необхідна для попередження негативного впливу на навколишнє середовище. Також це потрібно для того, щоб надавати якісні послуги з централізованого водопостачання і водовідведення громаді селища, переселенцям та об'єктам соціально-культурного призначення, зауважила Захарченко.

Що відомо про руйнування і відбудову Бородянки

Бородянка розташована за 50 км від столиці. Це один із населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від вторгнення російської армії. Унаслідок бойових дій у Бородянці пошкоджено 164 будівлі. Із них 42 — повністю зруйновані. Про це свідчить знімок, проаналізований Cупутниковим центром ООН.

1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили українські військові. Згодом рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих під час бойових дій, з-під них вдалося дістати тіла 41 людини.

У січні 2023 року у Бородянці почали відновлювальні роботи на Центральній вулиці. Там розташовувалась більшість комунальних і державних закладів. Усі вони були повністю знищені російськими окупаційними військами.

У липні завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж. Попередній міст зруйнували російські війська на початку повномасштабного вторгнення. У серпні відкрили модульний офіс для надання соціальних послуг населенню.

У жовтні стало відомо, що в Бородянці за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії відбудують 4 багатоповерхівки. Дві з них — на вулиці Центральній.