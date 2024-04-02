На Донеччині військовослужбовці продовжують створювати зовнішні лінії оборони вздовж фронту. Роблять це за спеціальними схемами. Тут є все: кулеметні точки та схованки, кімнати для відпочинку, буржуйки.

Начальник інженерного відділу бригади "Помста" Юрій Уперенко розповідає, як будують опорний пункт для підрозділу:

"Окоп для кулемета — з вибоїнами під боєприпаси, з відсіками прикритим двома "накатами". Виходи до окопу по 4-5 метрів перекриті для безпечного пересування. Також є щілина для схованки військовослужбовців".

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

За словами Уперенко, по траншейній лінії передбачили дренаж, а в середині фортифікаційних споруд є місце для відпочинку.

"Бліндаж облаштований на шість людей. Є місце, аби поїсти, буржуйка. Матеріали надала військова адміністрація", — розповів військовий інженер.

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Окрім кулеметних точок, місць для відпочинку, військові облаштовують "нори" — місце для схованок військовослужбовців, розповідає Уперенко.

"Нори" потрібні на випадок, якщо, наприклад дрон скидає боєприпас, щоб військовослужбовець міг сховатися. Розрахована схованка на середньостатистичну людину. Від низу траншеї — 10 сантиметрів, щоб не було ушкоджень осколками. Тоді, за необхідності військовослужбовець миттєво ховається в цю в "нору", — пояснює Уперенко.

Начальник інженерного відділу бригади "Помста" Юрій Уперенко, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Юрій розповідає, протяжність цієї ділянки — два кілометри.

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, березень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram