На Донеччині військовослужбовці продовжують створювати зовнішні лінії оборони вздовж фронту. Роблять це за спеціальними схемами. Тут є все: кулеметні точки та схованки, кімнати для відпочинку, буржуйки.
Начальник інженерного відділу бригади "Помста" Юрій Уперенко розповідає, як будують опорний пункт для підрозділу:
"Окоп для кулемета — з вибоїнами під боєприпаси, з відсіками прикритим двома "накатами". Виходи до окопу по 4-5 метрів перекриті для безпечного пересування. Також є щілина для схованки військовослужбовців".
За словами Уперенко, по траншейній лінії передбачили дренаж, а в середині фортифікаційних споруд є місце для відпочинку.
"Бліндаж облаштований на шість людей. Є місце, аби поїсти, буржуйка. Матеріали надала військова адміністрація", — розповів військовий інженер.
Окрім кулеметних точок, місць для відпочинку, військові облаштовують "нори" — місце для схованок військовослужбовців, розповідає Уперенко.
"Нори" потрібні на випадок, якщо, наприклад дрон скидає боєприпас, щоб військовослужбовець міг сховатися. Розрахована схованка на середньостатистичну людину. Від низу траншеї — 10 сантиметрів, щоб не було ушкоджень осколками. Тоді, за необхідності військовослужбовець миттєво ховається в цю в "нору", — пояснює Уперенко.
Юрій розповідає, протяжність цієї ділянки — два кілометри.
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