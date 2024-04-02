2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. В Україні його як окремий діагноз почали ставити з 2015 року. Діагностувати аутизм може лише лікар-психіатр у віці 2-3 років. Про це розповіла головна обласна спеціалістка в Закарпатській області в напрямку дитяча психіатрія Світлана Апостол.

За словами Світлани Апостол, аутизм — це генетичне захворювання, яке має широкий спектр ознак, на які батькам варто звернути увагу в ранньому віці дітей.

"Як дитинка комунікує: чи вона потребує батьків, чи вона біжить за батьками, чи вона має контакт поглядами з батьками, чи вона розуміє звернену мову. Дитина не буде їсти, наприклад, їжу певної текстури, певного кольору. Можливо, буде реагувати на звуки, на сильні звуки закривати вушка. Може бути таке, що дитина навпаки потребує автостимуляції в сенсорній системі вестибулярній і вона може крутитися на місці, бігати на пальчиках", — розповідає Світлана Апостол.

Дитина з аутизмом. Фото: Ірина Моркляник

У 6-річного Давида виявили аутизм у 2,5 роки. Хлопчик складав іграшки в один ряд, мав свої маршрути і не розмовляв. Мама дитини Діана каже, що знайшла метод, щоб розуміти потреби сина без слів.

Давид. Фото: Діана Комарницька

"Ми не розмовляємо так, як прийнято, як нормотипічна дитина, але інтелектуально він розвинений, він розвивається. Ми почали використовувати в його комунікації альтернативну комунікацію, тобто спілкування за допомогою карточок. У нас є книжка. Він відкриває, дає мені і я розумію – він хоче печиво. Я даю йому печиво і він заспокоюється. Або хоче пити. Ми використовуємо не тільки підказки у вигляді папок, а трохи використовуємо і жести. Але це не такі жести, як у сурдологів, це інші жести", — розповідає Діана.

Донька Ірини Наталія навчається в другому класі і любить малювати. Мама цілодобово перебуває з дитиною. Ірина розповідає, що не вистачає окремих навчальних закладів, де діти з аутизмом займатимуться самостійно зі спеціалістами.

Наталія. Фото: Ірина Моркляник

"Найбільше треба школи, бо інклюзивна освіта для таких дітей не всім підходить. Хочу, щоб тут хоч би одна школа відкрилася для таких дітей, щоб батьки могли хоч трішки відпочити. Я не говорю, що до вечора, але хоча б до обіду", — додає Ірина.

Тихону 19 років. Йому діагностували аутизм у 3 роки в Києві. У 2022 році хлопець закінчив спеціалізовану школу. Мама хлопця Олена каже, що після повноліття сина є лише один заклад, де він може займатися.

Тихон. Фото: Олена Волковська

"Дуже мало центрів реабілітації та програм для дорослих дітей, людей, для молоді з особливими потребами. Ми відвідуємо центр реабілітації для дітей та молоді в місті Мукачеві, де хороші спеціалісти, гарне ставлення. Це безкоштовна програма. Та, на жаль, такий центр на все Закарпаття один для підлітків та молоді. Там до 35 років", — зауважує Олена Волковська.

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