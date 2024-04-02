Водоканал "Дніпро-Західний Донбас" перейшов з державної власності до сфери управління Дніпропетровської обласної ради. Відповідне розпорядження затвердив Кабінет Міністрів України.
Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, далі почнеться тривалий процес передачі державного майнового комплексу водопровідно-каналізаційного господарства у спільну власність громад Дніпропетровщини.
"Впевнений, що за рахунок коштів платників податків ми зможемо модернізувати це підприємство та вирішувати ті проблеми, які там накопичились, щоб мешканці Синельниківського та Павлоградського районів мали стабільне водопостачання", – зазначив він.
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