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Справу ексначальника херсонської колонії скерували до суду — Миколаївська прокуратура
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Справу ексначальника херсонської колонії скерували до суду — Миколаївська прокуратура

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Судитимуть екскерівника херсонської колонії
Екскерівник херсонської колонії . Фото: Миколаївська прокуратура

Миколаївська обласна прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувачення щодо ексначальника "Північної виправної колонії № 90" Херсонщини. Чоловік причетний до незаконного переміщення засуджених з Миколаївщини до окупованої території.

Про це другого квітня 2024 року повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За інформацією відомства, у травні 2022 року підозрюваний наказав переправити із "Снігурівської виправної колонії № 5" 97 людей, засуджених за вироками судів України, до колоній Херсонщини.

"Обвинувачений під час окупації Херсонщини перейшов на бік ворога та обійняв псевдопосаду так званого "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области", юрисдикція якого поширювалась і на тимчасово окуповану територію Миколаївської області. На цій посаді він керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в установах кримінально-виконавчої служби", — йдеться у повідомленні прокуратури.

На підставі зібраних доказів колишньому начальнику "Північної виправної колонії № 90" висунуточастина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України обвинувачення у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Що відомо

  • Слідчі Миколаївської обласної прокуратури підозрюють ексначальника "Північної виправної колонії № 90" на Херсонщині у порушенні законів та звичаїв війни.

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