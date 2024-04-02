Період нересту: на Львівщині почала діяти заборона на вилов риби

Вчора, 1 квітня, на Львівщині почалася щорічна нерестова заборона на риболовлю. Терміни заборони залежать від розташування водойми.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Заборона на вилов риби на Львівщині триватиме:
- з 1 квітня до 10 червня — у басейні річки Дністер;
- з 1 квітня до 20 травня — в басейнах річок Західний Буг, Сян та Стир;
- з 1 квітня до 10 червня — у всіх водосховищах, технічних водоймах;
- з 1 квітня до 30 червня — у протоках, гирлах, старицях, розливах водойм, які тимчасово заповнюються водою в період весняної повені.
У Державній екологічній інспекції Львівської області й Львівському рибоохоронному патрулі повідомляють, що в період нересту заборонено:
- проводити в рибогосподарських водних об'єктах та прибережних захисних смугах днопоглиблювальні, вибухові та інші види робіт;
- добувати піщано-гравійну суміш;
- розчищати русла річок, укріплювати береги;
- проводити змагання зі спортивного рибальства;
- підводне полювання;
- пересуватися на човнах, окрім суден спеціально уповноважених органів та державних органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів та у випадку надзвичайних потреб.
Також у Львівській ОВА повідомили, що виняток із заборони — ділянки, на яких дозволили любительське рибальство з берега на умовах загального водокористування.
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