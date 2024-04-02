У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували літню жінку — ДСНС

Сьогодні, 2 квітня, у Запоріжжі сталася пожежа в одному з багатоквартирних будинків. Надзвичайники врятували літню жінку та ліквідували загоряння. Наразі постраждала перебуває в лікарні.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Наслідки пожежі у Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Зазначається, що в одній із квартир багатоповерхового будинку міста загорілися домашні речі на площі 20 м²:
Наслідки пожежі у Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Надання допомоги постраждалій, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
"У ході ліквідації пожежі вогнеборці врятували літню жінку, ще шість жителів евакуювали сходовим маршем на свіже повітря. Після огляду лікарями врятовану госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 17 рятувальників та чотири одиниці техніки.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber