У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували літню жінку — ДСНС

Сьогодні, 2 квітня, у Запоріжжі сталася пожежа в одному з багатоквартирних будинків. Надзвичайники врятували літню жінку та ліквідували загоряння. Наразі постраждала перебуває в лікарні.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Наслідки пожежі у Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Зазначається, що в одній із квартир багатоповерхового будинку міста загорілися домашні речі на площі 20 м²:

Наслідки пожежі у Запоріжжі, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Надання допомоги постраждалій, 2 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"У ході ліквідації пожежі вогнеборці врятували літню жінку, ще шість жителів евакуювали сходовим маршем на свіже повітря. Після огляду лікарями врятовану госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 17 рятувальників та чотири одиниці техніки.

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