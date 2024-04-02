У Чернівцях розпочали капітальний ремонт вулиці Ярошинської. Там оновлять каналізаційні та водопровідні труби, яким понад сто років, а також дорожнє покриття.

Про це повідомили на Facebook-cторінці міського департаменту інфраструктури.

"Проблема з мережами там вже "перезріла" — водопровідним та каналізаційним трубам понад сто років. А поруч ще й магістральний каналізаційний колектор, який збирає стоки з усього мікрорайону. Точніше, вже неспроможний збирати", – йдеться у повідомленні.

Через початок ремонту рух вулицею можуть частково обмежити – ймовірно, робитимуть це влітку, коли завершиться навчальний рік. Для водіїв розробили схему об'їзду.

Схема об'їзду вулиці Ярошинської, яку ремонтують. facebook/Департамент інфраструктури та благоустрою ЧМР

Очікувана вартість капітального ремонту становила майже 41,5 мільйона гривень. У тендері взяли участь двоє учасників. Найменшу вартість робіт – понад 38,6 мільйона гривень, запропонувала фірма, зареєстрована у Чернівецькій області, "Техно-Буд Сервіс". Це підприємство понад 15 років займається будівництвом доріг та автострад, йдеться на платформі YouControl.

Згідно з тендером, підрядник має оновити на вулиці дорожнє покриття та облаштувати тротуари з тактильними плитами. Також зробити огорожу, нанести дорожню розмітку та встановити освітлення пішохідних переходів.

Під час ремонту на вулиці оновлять також надземний газопровід. Зроблять дощову каналізацію.

Завершити капітальний ремонт вулиці мають до вересня.

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