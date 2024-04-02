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"Забули" покласти асфальт: на Запоріжжі ремонт дороги проводився із численними порушенням
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"Забули" покласти асфальт: на Запоріжжі ремонт дороги проводився із численними порушенням

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На Запоріжжі ремонт дороги проводився із численними порушенням — Держаудитслужба
Ремонт дороги, ілюстративне. Фото: Суспільне Запоріжжя

В Запорізькій області фахівці Держаудитслужби виявили численні технологічні порушення ремонту дороги "Лукашеве — Володимирівське". Також встановлено факти неефективного використання держпідприємством фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 26 млн грн.

Про це повідомили в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби.

За даними аудиторів, держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" провело ремонт автомобільної дороги "Лукашеве — Володимирівське" із порушенням будівельних норм:

"Лише на половині траси роботи проведені з урахуванням усіх технологічних вимог. На другій же її половині ремонтники поклали просто вирівнювальний шар асфальтобетонної суміші вартістю 5 млн грн, а от нанести верхній шар асфальтового покриття забули", — йдеться в повідомленні.

Фахівці Держаудитслужби виявили, що відремонтована ділянка дороги вже перебуває у неналежному до використання стані:

"Перевірка зафіксувала поступове руйнування "оголеного" вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття", — зазначили аудитори.

Встановлена також ціла низка фактів неефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 26,2 млн гривень.

Звіт Держаудитслужби передано до Національного антикорупційного бюро України.

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