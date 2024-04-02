На Запоріжжі ремонт дороги проводився із численними порушенням — Держаудитслужба

В Запорізькій області фахівці Держаудитслужби виявили численні технологічні порушення ремонту дороги "Лукашеве — Володимирівське". Також встановлено факти неефективного використання держпідприємством фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 26 млн грн.
Про це повідомили в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби.
За даними аудиторів, держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" провело ремонт автомобільної дороги "Лукашеве — Володимирівське" із порушенням будівельних норм:
"Лише на половині траси роботи проведені з урахуванням усіх технологічних вимог. На другій же її половині ремонтники поклали просто вирівнювальний шар асфальтобетонної суміші вартістю 5 млн грн, а от нанести верхній шар асфальтового покриття забули", — йдеться в повідомленні.
Фахівці Держаудитслужби виявили, що відремонтована ділянка дороги вже перебуває у неналежному до використання стані:
"Перевірка зафіксувала поступове руйнування "оголеного" вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття", — зазначили аудитори.
Встановлена також ціла низка фактів неефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 26,2 млн гривень.
Звіт Держаудитслужби передано до Національного антикорупційного бюро України.
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