Столичний голова Віталій Кличко вручив медалі "Честь. Слава. Держава" військовим 23-го Окремого стрілецького батальйону, які захищали Київ та область.

Про це повідомляє КМДА.

Відзнаки отримали 45 бійців 23-го Окремого стрілецького батальйону, який був створений у 2015-му для оборони столиці.

"Вранці 24 лютого 2022 року до його лав стали добровольці. Вже 28 лютого ви отримали своє перше бойове розпорядження по обороні Києва. Далі були Дмитрівка, Забуччя, західні околиці Ірпеня. Нині батальйон захищає Україну на Донбасі", — сказав Кличко.

Очільник Києва подякував бійцям за сміливість і відвагу. Пам'ять полеглих військових вшанували хвилиною мовчання.