Вчора, 2 квітня, у Жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося чергове засідання у справі колишнього директора комунального підприємства (КП) "Центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай" Олега Комаренка щодо загибелі Анни Ждан — дівчинки, на яку в парку впала скульптура. Ще один свідок дав покази суду.

У залі суду побували журналісти Суспільного.

В ході судового засідання по справі Анни Ждан, суддя заслухав свідчення очевидця Дмитра Муца, який 8 березня 2020 року перебував на місці трагедії:

Свідок Дмитро Муц у справі щодо загибелі Анни Ждан, 02.04.2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Були біля цих дерев'яних споруд. На що звернули увагу, що ці споруди, були в лежачому стані, деякі зі споруд, саме оця Маша і Ведмідь, десь декілька днів до того, коли у нас була до того попередня там прогулянка. Але в той день, вона була встановлена і поруч була встановлена ще більша конструкція, яка теж хиталася".

За його словами, в парку "Дубовий гай" було декілька дерев'яних фігур, які ненадійно встановлені:

"Моя дитина залізна на сусідню конструкцію, вона почала розхитуватися, вона була ще у два рази більшою, ніж Маша та Ведмідь, я побачив, що вона дуже небезпечна, різко зняв дитину"

Потім Дмитро Муц почув крики та побачив, що Анна Ждан лежить на землі. Після чого, викликав карету швидкої, розповідає чоловік:

"Я віддаю дитину в одну сторону, і обертаюсь в іншу і бачу те, що там люди, сидить Олександр Ждан тримає голову Ганни, йде кров з носа, рота, з вух, череп вм'ятий".

Скриншот з відео, що висвітлювало події у "Дубовому Гаю" від 08.03.2020 року. Фото: Запорізький тг-канал zaborzp

За словами свідка, він почав самостійно викликати швидку, адже побачив, що потрібна допомога:

"Я бачив і чув, що люди теж викликали швидку але не могли пояснити де це в парку і що з дитиною. Вони казали, дитина впала, але на такий виклик не приїде реанімабіль, а приїде звичайна швидка. Але я зрозумів, що треба саме реанімабіль і зрозумів, що треба брати ситуацію в свої руки".

За словами адвокатки родини Ждан Ірини Вишнякової, наступне засідання має відбутись дев'ятого квітня:

Ірина Вишнякова, адвокатка у справі, 19.03.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми закінчуємо наразі досліджувати докази сторони обвинувачення, це вже знак на те, що ми переходимо до іншої стадії, яка буде дослідження доказів сторони захисту".

За її словами у справі загибелі дівчинки залишилось допитати декількох свідків:

"У нас залишилося ще два свідка, один прибуде на наступне судове засідання, прокурор має забезпечити його явку. З приводу другого свідка, буде відомо на наступному судовому засіданні".

Батько загиблої дитини Олександр Ждан також був присутній на черговому засіданні у справі:

Олександр Ждан, батько загиблої Анни Ждан, 02.04.2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Було важко згадувати ці події, але це треба зробити, щоб довести до кінця", — зазначив батько дівчинки.

Олег Комаренко — колишній директор КП "Дубовий гай" та обвинувачуваний у справі загибелі Анни Ждан відмовився коментувати Суспільному перебіг судового засідання.

Що відомо:

19 березня 2024 року, заслухавши обидві сторони, суд обрав обвинуваченому колишньому директору КП "Дубовий гай" Олегу Комаренку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

29 березня 2023 року, мало відбутися судове засідання після майже річної перерви в справі колишнього директора центрального парку культури та відпочинку “Дубовий гай” Олега Комаренка. Втім, засідання вчергове відклали, оскільки за технічних причин на відеозв’язок із судом не вийшов адвокат обвинуваченого, який зараз перебуває за межами Запоріжжя.

9 березня 2023, після більш як річної перерви, відбулося засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий гай" Геннадія Мишьякова.

1 листопада 2021 року в Жовтневому районному суді Запоріжжя мали розглядати письмові докази обвинуваченого колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова, проте засідання не відбулося, бо на нього не з’явився другий захисник обвинуваченого.

Акція на підтримку справедливого правосуддя у справі 8-річної Ані Ждан відбулася 9 березня 2021 року під стінами Запорізької міської ради.

22 лютого 2021 року судове засідання у справі колишнього директора Запорізького центрального парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка перенесли через неявку нинішнього представника адміністрації парку. Олександр Ждан, батько загиблої дитини зазначив, що справу затягують. Обвинувачений прийшов до суду лише тричі з 15 засідань.

9 грудня 2020 року підготовчі судові засідання у справі колишнього директора парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка та колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова перенесли через їхню хворобу та лікарняний захисника другого підсудного.

29 жовтня 2020 року у Жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося підготовче судове засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий Гай" Геннадія Мишьякова.

28 вересня 2020 року підготовче судове засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя у справі загибелі Анни Ждан у парку "Дубовий гай" перенесли на 29 жовтня, оскільки на засідання не з'явився прокурор та захисник потерпілої сторони.

22 серпня 2020 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав колишньому директору центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай" Олегу Комаренку запобіжний захід — нічний домашній арешт з 21 серпня до 17 жовтня.

18 серпня 2020 року ексдиректору парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олегу Комаренку співробітники прокуратури повідомили про підозру за фактом смерті дитини.

13 березня 2020 року директора парку "Дубовий гай" Олега Комаренка звільнив з займаної посади міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

8 березня 2020 року в центральному парку культури та відпочинку “Дубовий Гай” на дівчинку 2012 року народження впала дерев'яна фігура ведмедя, вагою майже 150 кг. Дитина отримала політравми та була госпіталізована до обласної клінічної дитячої лікарні. У неї декілька разів зупинялося серце. Врятувати дівчинку не вдалося, вона померла.

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