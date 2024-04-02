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Окупанти намагаються приховати від ударів літаки на авіабазах у Криму — британська розвідка
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Окупанти намагаються приховати від ударів літаки на авіабазах у Криму — британська розвідка

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аердором у Криму
Намальована на бетоні приманка на аеродромі у селищі Іслям-Терек. Фото: X/ Ministry of Defence

Через успішні удари Сил оборони України, окупанти були змушені використовувати приманки і методи обману, такі як малювання фальшивих винищувачів на бетоні на аеродромах, щоб спробувати приховати свої військові літаки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Як зазначається, на аеродромі в селищі Іслям-Терек в окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі.

"Цілком ймовірно, що в результаті тривалих успішних українських ударів по військових об'єктах Росія була змушена застосувати низку методів приманки і обману, намагаючись заплутати українські зусилля з наведення на ціль", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці нагадали, що такі малюнки також були помічені ще на щонайменше 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь занепокоєння росіян майбутніми українськими ударами і їхню здатність відбити їх.

"Однак російські вертольоти все одно регулярно приземляються на намальовані силуети винищувачів, що повністю підриває спробу обману. Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність авіації на цих авіабазах, який Росія, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", — йдеться у повідомленні.

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