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Керував фільтраційним табором: у Запоріжжі заочно судитимуть працівника російської ФСБ
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Керував фільтраційним табором: у Запоріжжі заочно судитимуть працівника російської ФСБ

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У Запоріжжі судитимуть сина начальника охорони Януковича — працівника ФСБ на псевдо Ладья
ФСБ РФ. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Запоріжжі заочно судитимуть працівника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). За матеріалами справи, він керував фільтраційним табором у тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області, де цивільне населення піддавали тортурам та допитам.

Про це сьогодні, 2 квітня, повідомили у пресслужби Національної поліції України.

За матеріалами справи, 28-річний працівник ФСБ на псевдо Ладья курував Кам'янсько-Дніпровським фільтраційним табором на тимчасово окупованій території Запорізької області та піддавав тортурам місцевих жителів з проукраїнською позицією:

"Окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих колаборантів, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю", — йдеться у повідомленні.
Керував фільтраційним табором: у Запоріжжі заочно судитимуть працівника російської ФСБ
Працівник російської ФСБ, якого заочно судитимуть у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У січні 2024 року фігуранту справи заочно повідомили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

За даними правоохоронців, мова йде про сина одного з колишніх начальників охорони експрезидента України Віктора Януковича.

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