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"Двічі на тиждень витрати — лише на м'ясне". Притулок "Пес мокрий ніс" на Донеччині збирає гроші на їжу для собак
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"Двічі на тиждень витрати — лише на м'ясне". Притулок "Пес мокрий ніс" на Донеччині збирає гроші на їжу для собак

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Зоозахисники в Добропіллі збирають гроші, щоб прогодувати собак у притулку "Пес мокрий ніс". Волонтерка товариства захисту тварин "Вірність" Вікторія Жидкова розповіла: у притулку є борги, які наразі не можуть виплатити.

У притулку в прифронтовому Добропіллі, що на Донеччині, понад шістдесят собак. Тварини здебільшого з інвалідністю, деякі врятовані з зон бойових дій. Сюди їх привозили військовослужбовці та волонтери. Наразі у притулку збирають гроші на їжу для чотирилапих.

"Я замовляю м'ясне двічі на тиждень. Я замовляю лівер, у мене виходить накладна близько трьох-чотирьох тисяч. Витрати — сім тисяч — це лише на м'ясне. Я не рахую крупу, завдяки людям, мені іноді привозять", — розповіла волонтерка Вікторія Жидкова.

тварини притулок "Пес мокрий ніс" собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
Притулок для тварин "Пес мокрий ніс", Добропілля, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Жінка розповідає, будинок для тварин купили за власні гроші й самостійно облаштували: вольєри, місця для годування. Збори грошей Вікторія оголошує у соцмережах. За словами жінки, зараз люди донатять менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

"Сім тисяч ми заборгували зараз клініці за стерилізацію безпритульних тварин. Пішли на зустріч, простерилізували, я, напевно, переоцінила свої можливості, і вже місяць не можемо закрити цю суму", — поділилась Вікторія.

тварини притулок "Пес мокрий ніс" собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
Волонтерка товариства захисту тварин "Вірність" Вікторія Жидкова, Добропілля, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас
"Тварини усі зі складною долею. Хтось вивезений із зони бойових дій, хтось був поранений, когось підібрали збитого, когось просто виснаженого, когось із ланцюга зняли".

Щодня по кілька кілограмів м'яса, розповідає жінка, різати важко. Звичайні м'ясорубки швидко виходять з ладу, тож чоловік Вікторії змайстрував такий пристрій:

"Називається "шнек". Підключається перфоратор, закладається м'ясо, натискаємо — і воно крутиться за принципом м'ясорубки", — пояснила жінка.

тварини притулок "Пес мокрий ніс" собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
Собака в притулку для тварин, Добропілля, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Саморобну м'ясорубку теж потрібно ремонтувати, розповідає Вікторія.

"Тисяча гривень на деталі, для когось — це копійки, а для мене ця сума, як вартість крила літака зараз", — зауважила Вікторія.

Волонтерка розповідає собаку на прізвисько Катя, позаторік жінці привезли військові.

"Головне — вона зараз вижила. Ніхто не вірив, що собака виживе", — зазначила волонтерка.

тварини притулок "Пес мокрий ніс" собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
Собака на прізвисько Катя, Добропілля, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

З перших днів повномасштабного вторгнення Вікторія ухвалила рішення не їхати в евакуацію, розповідає, свій притулок "Пес мокрий ніс" залишити не зможе, а вивозити тварин поки нікуди.

тварини притулок "Пес мокрий ніс" собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
Волонтерка товариства захисту тварин "Вірність" Вікторія Жидкова, Добропілля, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

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