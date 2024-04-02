НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Безоплатні консультації лікаря і обстеження: у Рівному організують акцію до Всесвітнього дня здоров'я
ЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАМВСРегіони

Безоплатні консультації лікаря і обстеження: у Рівному організують акцію до Всесвітнього дня здоров'я

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Рівному на 5 квітня анонсували акцію з безоплатними консультаціями лікаря та обстеженням. Вона відбудеться в Територіальному сервісному центрі МВС. Акцію присвятили Всесвітньому дню здоров'я.

Про це 2 квітня у Facebook повідомив Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Акція розпочнеться 5 квітня об 11:00 у Територіальному сервісному центрі МВС, за адресою вул. Київська 108-Б.

Охочим безоплатно запропонують:

  • отримати консультацію терапевта;
  • перевірити рівень глюкози в крові;
  • пройти швидкий тест на вірусні гепатити В, С та ВІЛ;
  • виміряти холестерин, артеріальний тиск та вміст кисню в крові.

Акцію організують до Всесвітнього дня здоров'я, який припадає на 7 квітня, зазначили в дописі:

"Це глобальна кампанія, яка спрямована на привернення уваги кожного жителя нашої планети до проблем здоров'я та охорони здоров'я, з метою проведення спільних дій для захисту здоров'я людей. У цей день у всьому світі під егідою ВООЗ пропагують фізичне, розумове й емоційне здоров'я кожного з нас".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Робота амбулаторій на Чернігівщині, які відновили свою роботу
На Чернігівщині відновили роботу чотири амбулаторії, які були пошкоджені під час бойових дій у 2022 році
Пил із Сахари, здоров'я, дихання, Прикарпаття
Пил із Сахари: що потрібно знати жителям Прикарпаття, аби вберегти здоров'я
Зібрані у Центральному парку культури та відпочинку Луцька кліщі
Від початку року понад 20 волинян звернулись до лабцентру щодо укусів кліщів
житомир, овочі, нітрати, малинський ринок, лабораторія, продавці
Понад дві тонни овочів не допустили до продажу на ринках Житомирщини через перевищений вміст нітратів
На початок