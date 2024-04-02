У Рівному на 5 квітня анонсували акцію з безоплатними консультаціями лікаря та обстеженням. Вона відбудеться в Територіальному сервісному центрі МВС. Акцію присвятили Всесвітньому дню здоров'я.

Про це 2 квітня у Facebook повідомив Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Акція розпочнеться 5 квітня об 11:00 у Територіальному сервісному центрі МВС, за адресою вул. Київська 108-Б.

Охочим безоплатно запропонують:

отримати консультацію терапевта;

перевірити рівень глюкози в крові;

пройти швидкий тест на вірусні гепатити В, С та ВІЛ;

виміряти холестерин, артеріальний тиск та вміст кисню в крові.

Акцію організують до Всесвітнього дня здоров'я, який припадає на 7 квітня, зазначили в дописі:

"Це глобальна кампанія, яка спрямована на привернення уваги кожного жителя нашої планети до проблем здоров'я та охорони здоров'я, з метою проведення спільних дій для захисту здоров'я людей. У цей день у всьому світі під егідою ВООЗ пропагують фізичне, розумове й емоційне здоров'я кожного з нас".

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