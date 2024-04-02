Скульпторка зі Снігурівки, що на Миколаївщині, Інна Буртова у 2022 році на тиждень приїхала до Санкт-Петербурга у справах родини, де зустріла початок повномасштабної війни. На четвертий день жінка вийшла з плакатом у центр міста і стояла там, допоки її не затримали працівники Федеральної служби безпеки Росії.
Про те, як вона повернулася до Снігурівки та де продовжила виготовляти фігури з гіпсу, жінка розповіла кореспондентам Суспільного.
"На плакаті я написала "Нет войне в Украине" і "Снігурівці, я люблю вас", — розповідає Інна Буртова.
У лютому 2022 року мисткиня вийшла на протест у Санкт-Петербурзі, де її затримали співробітники ФСБ. Інна стверджує, що втекла, коли російські службовці відволіклися на трьох громадян, які тільки-но прибули у відділення та влаштували там бійку. У жінки не встигли забрати паспорт.
Її шлях додому пролягав через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. В останній країні Інні допомогли небайдужі. На момент повернення в Україну, Снігурівка вже була окупована. Тоді, вирішила перечекати у Миколаєві.
Снігурівку звільнили 10 листопада 2022 року. Повернувшись в рідну домівку, Інна продовжила виготовляти скульптури з гіпсу.
Інна говорить, що з дитинства захоплювалася скульптурою, вчилася ліпити фігури з одноколірного пластиліну. Здобула освіту скульптора-кераміста, виготовляє скарбнички у вигляді тварин, які, на її думку, покращують настрій.
Нині жінка створює фігуру каченя у мілітарі стилі, котре символізує Сили оборони України.
"От його голова, він у береті, і отут значок нашої протиповітряної оборони. Дуже такий смішний, симпатичний малюк вийде. Отак от поступово знімається форма, а потім друга частина буде", — розповідає скульпторка.
Серед запланованих проєктів — скульптури президента Зеленського, ексгенерала Збройних сил України Залужного та гетьмана Мазепи. Жінка каже, що планує відтворити більшість знаменитостей у своїх роботах. Вважає свої твори унікальними.
"Працюю я по 12 годин, можу працювати і як розквітне. Коли очі закриваються, тоді я піду посплю", — каже Буртова.
За лютий та березень 2024 року Інна Буртова виготовила шість робіт.