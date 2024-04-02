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Протестувала в Росії, втекла від ФСБ та повернулась на Миколаївщину творити: історія скульпторки зі Снігурівки
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Протестувала в Росії, втекла від ФСБ та повернулась на Миколаївщину творити: історія скульпторки зі Снігурівки

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Скульпторка зі Снігурівки, що на Миколаївщині, Інна Буртова у 2022 році на тиждень приїхала до Санкт-Петербурга у справах родини, де зустріла початок повномасштабної війни. На четвертий день жінка вийшла з плакатом у центр міста і стояла там, допоки її не затримали працівники Федеральної служби безпеки Росії.

Про те, як вона повернулася до Снігурівки та де продовжила виготовляти фігури з гіпсу, жінка розповіла кореспондентам Суспільного.

"На плакаті я написала "Нет войне в Украине" і "Снігурівці, я люблю вас", — розповідає Інна Буртова.

У лютому 2022 року мисткиня вийшла на протест у Санкт-Петербурзі, де її затримали співробітники ФСБ. Інна стверджує, що втекла, коли російські службовці відволіклися на трьох громадян, які тільки-но прибули у відділення та влаштували там бійку. У жінки не встигли забрати паспорт.

Її шлях додому пролягав через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. В останній країні Інні допомогли небайдужі. На момент повернення в Україну, Снігурівка вже була окупована. Тоді, вирішила перечекати у Миколаєві.

Снігурівку звільнили 10 листопада 2022 року. Повернувшись в рідну домівку, Інна продовжила виготовляти скульптури з гіпсу.

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Скульпторка Інна Буртова розповідає про свій протест та показує фотографії з Санкт-Петербурга, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Майстерня та роботи скульпторки Інни Буртової, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Майстерня та роботи скульпторки Інни Буртової, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Інна говорить, що з дитинства захоплювалася скульптурою, вчилася ліпити фігури з одноколірного пластиліну. Здобула освіту скульптора-кераміста, виготовляє скарбнички у вигляді тварин, які, на її думку, покращують настрій.

Нині жінка створює фігуру каченя у мілітарі стилі, котре символізує Сили оборони України.

"От його голова, він у береті, і отут значок нашої протиповітряної оборони. Дуже такий смішний, симпатичний малюк вийде. Отак от поступово знімається форма, а потім друга частина буде", — розповідає скульпторка.

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Скульпторка Інна Буртова показує заготовки фігури каченя військового з ППО, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Інна Буртова показує форму для фігур, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Роботи скульпторки Інни Буртової, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Серед запланованих проєктів — скульптури президента Зеленського, ексгенерала Збройних сил України Залужного та гетьмана Мазепи. Жінка каже, що планує відтворити більшість знаменитостей у своїх роботах. Вважає свої твори унікальними.

"Працюю я по 12 годин, можу працювати і як розквітне. Коли очі закриваються, тоді я піду посплю", — каже Буртова.

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Скульпторка Інна Буртова розповідає про свою роботу у майстерні, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Майстерня, знаряддя праці та заготовки для скульптур Інни Буртової, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв
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Майстерня та знаряддя праці скульпторки Інни Буртової, 2 квітня 2024 рік, Миколаївщина Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

За лютий та березень 2024 року Інна Буртова виготовила шість робіт.

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