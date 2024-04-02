Чотири заступники начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у 2023 році сукупно заробили 4 мільйони 645 тисяч 271 гривню. Кожен з них заробив понад один мільйон гривень, а їхня середня зарплата без відрахування податків складала 96 тисяч 776 гривень на місяць. Про це кореспонденти Суспільного дізналися, аналізуючи щорічні декларації на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Наталія Остапченко

Перша заступниця подала щорічну декларацію про доходи за 2023 рік 29 березня 2024 року і в той же день її виправила.

У 2023 році за основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Наталія Остапченко отримала 1 мільйон 237 тисяч 216 гривень зарплати. Від Житомирської обласної ради вона отримала подарунок у негрошовій формі вартістю 1 тисячу 650 гривень. У декларації не вказана інформація про готівку, суми на банківських рахунках та про доходи чоловіка, вказана лише його частка у фірмі “Горізонт-О” вартістю 500 гривень (з 2007 року).

Олександр Федько

Заступник з питань взаємодії з правоохоронними органами подав щорічну декларацію про доходи за 2023 рік 29 березня 2024 року.

У 2023 році за основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Олександр Федько отримав 1 мільйон 140 тисяч 350 гривень зарплати. Від Житомирської обласної ради він отримав подарунок вартістю 1 тисячу 649 гривень. Окрім цього заступник отримав 6 тисяч 500 гривень соціальних виплат та 57 тисяч 269 гривень процентів від банків. На банківських рахунках заступника було 686 тисяч 395 гривень. З 1 січня 2023 року він має право на тимчасове безоплатне користування автівкою Volksvagen Touareg 2020 року випуску, яка належить Андрію Білашу та разом з родиною орендує приватний будинок у Зарічанах у Віктора Кушніра.

Олександр Федько володіє різними видами криптовалюти від криптовалютної біржі WhiteBIT на загальну суму 514 тисяч 284 гривні.

Його дружина, Ганна Федько, у 2023 році за основним місцем роботи у ТОВ "КОМПАНІЯ ТІТАЛ" отримала 90 тисяч гривень. На банківських рахунках у неї було 4 тисячі 299 гривень.

Готівкою подружжя задекларувало 73 тисячі доларів, 350 тисяч гривень та 32 тисячі євро у спільній власності.

Юрій Денисовець

Заступник подав щорічну декларацію про доходи за 2023 рік 29 березня 2024 року.

У 2023 році за основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Юрій Денисовець отримав 1 мільйон 129 тисяч 857 гривень зарплати. У подарунок він отримав нагородний годинник вартістю 2 тисячі 340 гривень від Житомирської обласної державної адміністрації та цінний подарунок вартістю 1 тисячу 649 гривень від Житомирської обласної ради. Готівкою заступник задекларував 9 тисяч доларів, 4 тисячі євро та 350 тисяч гривень.

Його дружина, Ольга Денисовець, за основним місцем роботи у закладі дошкільної освіти №7 Коростишівської міської ради

отримала 125 тисяч 394 гривень зарплати. Пенсія дружини за 2023 рік склала 32 тисячі 200 гривень, соціальні виплати 1 тисячу 720 гривень.

Віктор Градівський

Заступник подав щорічну декларацію про доходи за 2023 рік 29 березня 2024 року, а 30 березня її виправив.

У 2023 році за основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Віктор Градівський отримав 1 мільйон 137 тисяч 848 гривень зарплати. У подарунок він отримав два нагородних годинника – від Житомирської обласної ради вартістю 1 тисячу 649 гривень та від Житомирської обласної державної адміністрації вартістю 2 тисячі 340 гривень.

Окрім цього заступник отримав 103 тисяч 83 гривні пенсії, 12 тисяч 492 гривні від заняття викладацькою діяльністю у Житомирському державному університеті імені Івана Франка та 5 998 гривень від надання в оренду майна.

У банківських комірках Віктор Градівський зберігає 20 тисяч євро та 25 тисяч доларів. Суми на банківських рахунках ні заступника, ні сина, ні дружини у декларації не вказані. Дружина заступника не надала інформацію про суму отриманої зарплати та соціальної допомоги.