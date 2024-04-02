Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 2 квітня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Кривому Розі чоловік отримав травми через вибух снаряда
45-річний чоловік у Криворізькому районі працюючи на городі наїхав культиватором на снаряд військ РФ. Він отримав поранення, його госпіталізували, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Били дронами-камікадзе та артилерією: війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини
Вдень 2 квітня війська РФ два рази вдарили дронами-камікадзе та стільки ж артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 19 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто та 2 гаража, парник. Зачепило лінії електропередач та газогін.
Кількість поранених через атаку по Дніпру зросла до 18 людей
Кількість поранених внаслідок атаки по Дніпру зросла до 18 людей. 12 госпіталізованих, п’ятеро з них – діти. Вони у стані середньої тяжкості, повідомив очільник ОВА Лисак.
Кількість поранених у Дніпрі зросла до 13
До 13 зросла кількість поранених через ракетний удар по Дніпру. Серед них — п'ятеро дітей. Восьмеро поранених у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості. Решта — лікуватимуться вдома.
Над Дніпром збили ракету
Сили ППО збили над Дніпром ракету Х-59, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Кількість поранених через удар по Дніпру збільшилася
До дев'яти збільшилася кількість поранених через ракетну атаку на Дніпро. Серед них четверо дітей від 14 та 17 років. А також п'ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан — середньої тяжкості.
Через ракетний удар пошкоджено освітній заклад у Дніпрі
Через ракетний удар по Дніпру пошкоджено заклад освіти, повідомив керівник ОВА Лисак. В момент удару всі діти перебували в укритті, загиблих та поранених серед них немає.
Спортивна база "Дніпра-1" зазнала ушкоджень внаслідок атаки "шахедами"
Спортивна база "Дніпра", де зараз тренується футбольний клуб "Дніпро-1" постраждала внаслідок атаки дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у комплексі суттєво постраждав критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Обійшлось без жертв.
У Дніпрі допомагають соціалізуватися дітям з розладами аутистичного спектру
У Дніпрі соціалізують підлітків з розладами аутистичного спектру. Їхні батьки заснували громадську організацію та відкрили групу танців. Леся — мати дівчини з РАС (Розлад аутистичного спектру). Розповідає, — доньці зараз 18 років. Про діагноз дізналися, коли їй було 5. Через особливості поведінки дочка майже не могла виходити на вулицю, розповіла вона Суспільному.
Війська РФ вдарили ракетами по Дніпру: є поранені
П'ятеро людей поранені через ракетний удар по Дніпру. Всі деталі уточнюють, написав начальник ОВА Лисак.
Водоканал "Дніпро-Західний Донбас" передали у спільну власність громад Дніпропетровщини
Водоканал "Дніпро-Західний Донбас" перейшов з державної власності до сфери управління Дніпропетровської обласної ради. Далі почнеться тривалий процес передачі державного майнового комплексу водопровідно-каналізаційного господарства у спільну власність громад Дніпропетровщини.
У Дніпрі оновили водогін на ж/м Ігрень
У Дніпрі на житломасиві Ігрень зробили реновацію частини водогону. Про це своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Борис Філатов.
За його словами, збудували водогін понад 40 років тому. Наразі оновлення поверне нормальний тиск води мешканцям близько 40 вулиць приватного сектору. Загалом це приблизно понад 10 тисяч людей.
У Дніпрі ліквідовують наслідки нічної атаки дронами
У ніч на 2 квітня російська армія атакувала Дніпро ударними дронами типу Shahed. Внаслідок атаки у чотирьох будинках вибиті вікна. Фахівці допомагають містянам закривати їх плівкою та роблять заміри для встановлення нових.
Як у Дніпрі працює кінний клуб "Тримайся за гриву"
Протягом 10 років у Дніпрі працює кінний клуб "Тримайся за гриву". Його співвласниця — тренерка з кінного спорту Мілена Тараненко разом з чоловіком все життя захоплювались кіньми. У 2014 році чоловік пішов на фронт, а Мілена розпочала волонтерську справу.
Про історію створення та як клуб допомагає реабілітувати поранених військових — в інтерв'ю Суспільному розповіла Мілена Тараненко.
У Дніпрі викрили медиків МСЕК, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності
У Дніпрі викрили чотирьох працівників медико-соціальної експертної комісії у вимаганні хабарів за оформлення інвалідності у людей, які мали право на отримання чи продовження групи інвалідності, зокрема, у поранених військовослужбовців.
У Нікополі змінили час роботи пунктів видачі питної води
З 2 квітня у Нікополю змінюється час роботи пунктів видачі питної артезіанської води. Про це мовиться у Telegram-каналі міської ради.
Відсьогодні пункти працюватимуть з 7:00 до 19:00 за адресами:
- Дитячий садок №2;
- Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр;
- Школа №13;
- Школа №14;
- Школа №15;
- Школа №18;
- Школа №19;
- Школа №20;
- Школа №24;
- Школа №25.
Комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Ввечері 1 квітня російська армія вдарила ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки травмовано 42-річну жінку, розповів Суспільному голова Довгинцівського району Ігор Ратінов.
У місті пошкоджені близько 15 багатоквартирних будинків, також зачепило декілька осель, розказав Ігор Ратінов. Наразі триває обстеження квартир.
У Дніпрі немає води на кількох вулицях
У Дніпрі 2 квітня через проведення аварійних робіт жителі деяких вулиць опинилися без водопостачання. Також призупинено роботу підвищувальної насосної станції.
Станом на 10:00 відсутнє водопостачання за адресами:
- 20-річчя Перемоги, Космонавтів, І. Багряного;
- пров. Штабний, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- просп. Героїв, 46, 44, 42, 40, 33, 35, 37, 39;
- вул. Національної Гвардії, 19, 17.
Знижено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:
- вул. Кожум`яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
- просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85;
- вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.
Подачу води та нормативний тиск відновлять після завершення робіт.
У Кривому Розі викрили агентку ФСБ
У Кривому Розі викрили та затримали ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яка стежила за бойовою авіацією та протиповітряною обороною Збройних сил України поблизу міста.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою, ій загрожує довічне ув’язнення.
Дніпровський гімнаст виборов срібну нагороду на етапі Кубка світового виклику
Гімнаст Володимир Костюк з Дніпра на етапі Кубка світового виклику виборов "срібло" в опорному стрибку.
На Дніпропетровщині зафіксували температурний рекорд
На Дніпропетровщині 1 квітня зафіксували температурний рекорд: позначки термометрів сягнули 23,5º. Попередній рекорд було встановлено 1 квітня 1975, тоді температура сягнула 23,4º, повідомив Суспільному начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Грінчак.
За тиждень на Дніпропетровщині знизився рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19
На Дніпропетровщині протягом тижня, з 22 по 28 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 10 382 людини, із них трохи менше ніж половина (40,9%) — діти віком до 17 років.
Показник захворюваності по області у порівнянні з попереднім тижнем знизився на 15,4%. Це також на 43,3% менше від встановленого епідпорогу.
Зареєстровано 221 новий випадок COVID-19, в тому числі 21 — серед дітей. У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності знизився на 8,7%.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 2 квітня: зведення ОВА
У ніч на 2 квітня армія РФ атакувала Дніпропетровщину "шахедами", сили Протиповітряної оборони знищили дев`ять дронів. Безпілотники збили у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.
Вранці 2 квітня російські військові кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілили по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з'ясовують.
Де у Дніпрі 2 квітня не буде світла
У Дніпрі 2 квітня через планові ремонтні роботи відключатимуть електроенергію жителям чотирьох вулиць.
З 09:00 до 17:00 енергопостачання припинять за адресами:
- вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
- вул. Матроська: 20-26 (парні);
- вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
- вул. Данила Нечая: 17, 21, 23, 25;
Погода на 2 квітня у Дніпрі та області
За прогнозами синоптиків, 2 квітня у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності — 1 (жовтий). Прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура по області вдень — 21-26 градусів, по місту — 24-26 градусів.