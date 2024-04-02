Як у Дніпрі працює кінний клуб "Тримайся за гриву"

Протягом 10 років у Дніпрі працює кінний клуб "Тримайся за гриву". Його співвласниця — тренерка з кінного спорту Мілена Тараненко разом з чоловіком все життя захоплювались кіньми. У 2014 році чоловік пішов на фронт, а Мілена розпочала волонтерську справу.

Про історію створення та як клуб допомагає реабілітувати поранених військових — в інтерв'ю Суспільному розповіла Мілена Тараненко.